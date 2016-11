I 52 ud af 1699 sogne afgøres menighedsrådsvalget i dag ved kampvalg. Vi har samlet de sogne, der afholder kampvalg, i en grafik, så du kan danne dig et overblik

I langt de fleste af landets 1699 sogne er menighedsrådsvalget for længst afgjort. Mange af dem blev afgjort på orienteringsmøder den 13. september. I 52 sogne bliver valget dog afgjort ved kampvalg.



Få overblikket over, hvilket sogne der afholder kampvalg her: