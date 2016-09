Her er psykologens bedste råd til et stærkt parforhold

Det kræver arbejde, tid og forståelse, hvis man vil bevare nærhed og intimitet i sit parforhold. I disse seks artikler kommer psykolog Mattias Stølen Due med gode råd til, hvad du kan gøre for at bevare og styrke kærligheden til din partner

Selvom parforholdet er helt afgørende for vores trivsel, er det samtidig meget krævende at få det til at fungere dag ud og dag ind.



Forskning peger på, at parforholdstilfredsheden som gennemsnit betragtet falder over tid, og det er derfor naturligt snarere end mærkeligt, hvis vi oplever at være mindre tilfredse end dengang, vi mødte hinanden.



I de seks afsnit, som du kan læse nedenfor, skriver psykologen Mattias Stølen Due om, hvad I som par kan gøre for at holde fast i intimiteten og kærligheden, selvom den udfordres af alt fra travlhed til børn, arbejde, stress og andre små og store konflikter.

Som psykologen skriver:



"Vi kan ikke undgå kulde og regnvejr i vores parforhold, men hvis vi prioriterer relationsudvikling, passer godt på hinanden og kontinuerligt taler om vores forhold, kan vi i det mindste gå igennem gråvejret sammen."

I min sommerferie har jeg haft mulighed for at læse lidt flere aviser, blade og livsstilsmagasiner, end jeg plejer. Og indrømmet: Jeg synes, det kan være ret afslappende at bladre lidt i de såkaldte dameblade.



I den forbindelse er jeg stødt på en opfattelse af kærlighed, som jeg finder værd at problematisere. Jeg har ved flere anledninger læst om mere eller mindre kendte mennesker, som efter et meget kortvarigt forhold går fra hinanden, fordi ”den store kærlighed pludselig døde”.

Det forekommer i min optik noget absurd at tale om stor kærlighed, når der nok blot var tale om en stormende forelskelse, der blev afløst af grå hverdage og en kedelig konstatering af, at den idealiserede partner også havde sine fejl og mangler. At den anden var helt almindelig – ligesom én selv.

Mange er med på, at de første måneder af et nyt forhold er kendetegnet ved en forelskelsesfølelse snarere end kærlighed, men mange definerer alligevel kærlighed som en følelse. Jeg vil gerne opmuntre til, at vi i stedet eller samtidig med tænker på kærlighed som en handling.

Kærlighed som noget, man kan gøre, praktisere og udleve – helt konkret og hver eneste dag. Det kan være en sød sms eller en kærlig berøring på en varm sommerdag, men det kan også være et interesseret nærvær eller et empatisk blik på en trist regnvejrsdag i oktober.



Kærlighed kan se ud på mange måder, men den skal gerne være konkret...



De fleste kender børnesangen om Spørge-Jørgen, der stiller rigtig mange spørgsmål til sin far og mor. Sangen afsluttes med, at Jørgen får smæk og bliver lagt i seng, hvorefter han siger: ”Jeg skal aldrig spørge fjollet mer’.”



Det er muligt, at nogle af Spørge-Jørgens spørgsmål var lidt skøre, men ikke desto mindre burde vi i stedet for at nedgøre synge en sang, der hylder folk som ham. Vi spørger nemlig alt for lidt ind til hinanden, og det er et kæmpe problem – især i parforholdet. Når nysgerrigheden og interessen er minimal, risikerer vi nemlig at blive fremmede for og miste vores forbindelse til hinanden.

Det er desværre relativt normalt hurtigt at referere til sig selv, når ens mand eller kone siger noget.



Når min kone for eksempel siger ”Ej, hvor har jeg bare hygget mig med Vilja i dag”, kan jeg komme til at sige ”Jeg synes godt nok også, det har været en spændende dag på arbejdet”. Her associerer jeg som det første og mest naturlige til min egen oplevelse i stedet for at standse op og stille spørgsmålet ”Hvad har du da lavet sammen med Vilja?”.



Sidstnævnte spørgsmål havde givet mig en større viden om min kones oplevelser, og desuden havde jeg sendt et signal til hende om, at hendes tanker er betydningsfulde for mig at forstå...



De fleste danskere holder sommerferie nu. Uanset om man er hjemme, i et sommerhus på Samsø eller på en strand i Spanien, er vores ønsker næsten de samme: Afslapning, gode oplevelser og hyggeligt samvær med vores nærmeste.



At have forventninger til sin sommerferie er fint nok. Dog kan der også være en risiko forbundet med de store forventninger. For ferien bliver sjældent, som vi troede. Varmen kan udeblive, hotellet kan være dårligere, end hjemmesiden signalerede, og vi eller børnene kan blive syge.



Meget kan gå galt, og så kan vi stå skuffede og frustrerede tilbage. Jeg er selv relativt perfektionistisk og har svært ved at tolerere og håndtere, når noget går anderledes, end jeg havde håbet.

Tanker om, hvordan noget bør være, gælder ikke kun i sommerferien. De gør sig også gældende i parforholdet. Det kan være forventninger til, hvordan ens partner skal møde én, når man har det svært, hvor ofte den anden skal tage initiativ til sex, eller hvordan samtalerne i forholdet bør forløbe.



Gennem årene har man måske skubbet nogle af disse forventninger til side, fordi de ikke er blevet indfriet. Men det er min erfaring fra parterapeutiske samtaler, at mange desværre ikke for alvor har forsonet sig med, at det blev anderledes end forventet. Skuffelsen og bitterheden kan ligge og lure lige under overfladen...



Vores søn August Bjørn på tre år har en stærk vilje, og han synes sjældent, det er en god idé at skulle sove. Når vi fortæller ham, at det er puttetid, forsøger han som regel at charmere os med responsen: ”Om 10 minutter.” Hvis vi overhører dette og insisterer på, at han skal i seng med det samme, kan han godt blive meget vred.



Forleden blev han særligt rasende og med et rødglødende hoved gispede han til sidst, at han altså ikke kunne stoppe med at skrige og græde. Denne ærlige udmelding fik min kone til at droppe kampen. Hun tog ham op på skødet, gav ham et stort kram og sagde: ”Jeg kan godt forstå, at det er træls for dig, at du skal sove, August. Jeg kan godt forstå dig, for det er så sjovt at lege.”

Pludselig opstod der et magisk øjeblik. August Bjørns krop faldt helt til ro. Som respons på min kones beroligende bemærkning sagde han: ”Ja, det er så sjovt at lege.” Pludselig var den verbale tenniskamp færdig. August Bjørn var blevet set og anerkendt, og kort tid efter faldt han i søvn.



Denne oplevelse mindede mig om, hvilken kraftfuld effekt det har på os mennesker, når vi bliver forstået. De allerfleste konflikter i parforholdet udspringer eller vedligeholdes af manglende forståelse...



Sommerferien er ved at være slut for de fleste, og dette er min sidste klumme i denne omgang. I de seneste seks uger har jeg forsøgt at sætte fokus på en række tematikker, som er relevante for trivslen i vores parforhold.



Jeg har skrevet om betydningen af at have et nådigt og kontekstuelt perspektiv, når ens partner ikke har overskud til én, samt om vigtigheden af nysgerrighed, taknemlighed, forståelse og godhed.

Men hvordan kan det være, at jeg har brugt tid på at lave disse klummer samt skrive en bog om emnet, og hvordan kan det være, at jeg nu efter endt ferie vender tilbage til en arbejdsplads, hvor vi ambitiøst og målrettet arbejder på at hjælpe mennesker med deres parforhold? Svaret er enkelt: Fordi relationen til vores partner har helt afgørende betydning for, om vi – og vores børn – har det godt...



