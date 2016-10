Politisk redaktør: Lars Løkke Rasmussens tale var personlig og strategisk

Statsministeren holdt en åbningstale, hvor han kørte regeringens udspil om boligskatten i stilling og spillede på det personlige og den store fortælling, der kan styrke ham i en potentiel kommende valgkamp, vurderer politisk redaktør

For kort tid siden skød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsåret i gang med en åbningstale, hvor han åbnede for de store slagsmål, der venter i det politiske efterår.



Lars Løkke Rasmussen bebudede blandt andet, at regeringen vil stoppe fremtidige stigninger i grundskylden for at sikre større tryghed for boligejerne. Det er del af et udspil om boligskat, som regeringen præsenterer i morgen.



Det overrasker ikke Kristeligt Dagblads politiske redaktør Henrik Hoffmann-Hansen, at statsministeren valgte at tale om boligskatten. Ved på forhånd at varsle regeringens udspil om boligskat, giver Lars Løkke Rasmussen sig selv samme fordel, som da han i slutningen af august offentliggjorde sin 2025-plan i en livestreaming på Facebook, påpeger Henrik Hoffmann-Hansen.



”Det er taktisk klogt af Lars Løkke Rasmussen at trække boligkortet nu. Det gør det svært for oppositionen at forholde sig til udspillet og giver ham 24 timers forspring i debatten. Der er en masse kritiske spørgsmål, som bliver vanskelige at stille. Hvad betyder udspillet for eksempel i balancen mellem beskatning af huse og lejligheder?” siger Henrik Hoffmann-Hansen.



Med netop udspillet om boligskatten lægger Lars Løkke Rasmussen en ny brik i spillet om de politiske forhandlinger i efteråret, siger den politiske redaktør.



”Det er dels et offensivt udspil i forhold til de tre øvrige borgerlige partier, fordi det er noget, alle tre partier ønsker. Men også i forhold til Socialdemokratiet, fordi de tidligere har sagt, at de vil videreføre det nuværende skattestop. Lars Løkke Rasmussen overbyder dem på det felt nu,” siger han.



Henrik Hoffmann-Hansen fremhæver også talens internationale fokus . Forud for et efterår, hvor de politiske partier skal slås om Europol, lagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet vægt på de fordele, Danmark drager af EU.



”Selvom han også siger, at vi skal ind til kernen af konventionerne, synes jeg, der ligger en brod vendt mod Dansk Folkeparti i forhold til EU. Den internationale del af talen peger først og fremmest i retning af de EU-venlige partier i Folketinget som Socialdemokratiet og de Radikale,” mener Henrik Hoffmann-Hansen.



I åbningstalen banede statsministeren vejen for sig selv ved et potentielt valg ved at tegne den helt store fortælling om forpligtigelserne over for den næste generation. Hvor tidligere statsministre i åbningstaler har nævnt konkrete eksempler på mennesker, der er kommet i klemme i velfærdssamfundet, fremhævede Lars Løkke Rasmussen sine egne forældre. Talens personlige karakter er retorisk godt håndværk, siger Henrik Hoffmann-Hansen.



”Det er usædvanligt, men det er også noget, der egner sig til at henvende sig til vælgerne i højere grad end dem, der sidder i folketingssalen. Lars Løkke Rasmussen løfter en debat, der kan blive meget teknisk, til en større fortælling om det Danmark, vi skal give videre til næste generation. Det er noget, der typisk vil kunne bruges i en valgkamp,” siger han.



Samtidig undveg Lars Løkke Rasmussen at blotte blå bloks helt sårbare flanke, nemlig topskattelettelserne. Han står efter åbningstalen tilbage med status quo: En stor og meget vanskelig opgave, siger Henrik Hoffmann-Hansen.



”Det svage punkt er, at han ikke taler om det, som er regeringens helt store problem, nemlig at især Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står så langt fra hinanden i spørgsmålet om topskattelettelser. Det er et udtryk for, hvor vanskelig en situation regeringen står i,” siger han.