Thulesen Dahl på DF-årsmøde: Er I klar til valg?

Formanden for Dansk Folkeparti holdt en sand valgkampstale, da han indledte partiets årsmøde i Herning

Lige siden statsminister Lars Løkke Rasmussen fremlagde Venstre-regeringens bud på en 2025-plan, har valgtrommerne buldret på Christiansborg.



Eller rettere: Trommerne begyndte for alvor at buldre, da støttepartiet Liberal Alliance erklærede, at regeringens udspil til en topskattelettelse for indkomster op til en million kroner ikke var godt nok, og at skatten skulle ned for alle topskatteydere. For lige så ultimativt, kravet om topskattelettelser har lydt fra Anders Samuelsen og kompagni, lige så bastant har regeringens store støtteparti, Dansk Folkeparti, modsat sig en lavere skattesats for landets højeste indkomstgrupper.

Ja, da partiformand Kristian Thulesen Dahl lørdag indledte Dansk Folkepartis årsmøde i Herning, spurgte han som noget af det første sine medlemmer:



"Er I klar til valg?"



Det var på mange måder en valgtale - midt i valgperioden - som Kristian Thulesen Dahl leverede i Herning Kongrescenter.

Partiformanden skitserede Dansk Folkepartis historie, gentog daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) "stuerene, det bliver I aldrig"-replik, og udlagde partiets eksistensberettigelse som en ideologisk krydsning mellem socialdemokratisme og konservatisme. En krydsning, der ifølge Kristian Thulesen Dahl er om ikke uforenelig, så næppe nært beslægtet med ambitionen om topskattelettelser.



"Vi er dem, der vil bevare og udvikle. Ikke rive ned og grundlæggende ændre det Danmark, som vi kender. Det er en kæmpe misforståelse at tro, at konservatisme eksempelvis har noget at gøre med, at uligheden skal vokse. At topskatten skal væk, og lader vi falde, hvad ikke selv kan stå og topper det med at tage nogle ydelser fra de økonomisk dårligst stillede, så er dagen godt anvendt. Sådan er det ikke. At være konservativ er at værne og bevare, at passe på, og at forandringer sker velovervejet. Så alle kan følge med. Så man har respekt for det, vi har overtaget fra tidligere generationer," sagde Kristian Thulesen Dahl og fortsatte med direkte reference til Liberal Alliance:

"De synes øjensynligt, at det er ret og rimeligt, at mureren, tømreren, sygeplejersken eller den i politik altid berømte kassedame skal arbejde endnu længere end allerede bestemt samtidig med, at de økonomisk bedst stillede kan få flere penge til sig selv," lød det fra Kristian Thulesen Dahl der derefter fastslog, at partiet ikke går med Liberal Alliances krav, og det til stående ovationer fra salen.



"Så jeg spørger igen," sagde han: "Er I klar til valg? De kan bare komme an – kan de!"





Nye ovationer.



Dansk Folkepartis årsmøde fortsætter weekenden ud.