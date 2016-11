Billedserie: Demokraterne er knuste

Valgets realitet har ramt Hillary Clintons tilhængere som en mavepuster

Hvis Hillary Clinton vandt valget, skulle hun have holdt tale for sine tilhængere i Jakob Javits Centeret i New York, blot få kilometer fra Donald Trump, der netop nu holder sin tale på Midtown Hilton Hotel.



Men Centeret står tomt, og Hillarys tilhængere er blevet bedt om at gå hjem og sove.

Hillary Clinton selv har ikke været på scenen, men blot sendt sin kampagneleder, John Podesta.