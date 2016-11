Chok og glæde: Sådan tager verden imod Trump

De næste fire år hedder Amerikas præsident Donald Trump. Det er der mange forskellige meninger om. Her kan du læse reaktioner fra ind- og udland på nyheden om valget af den nye republikanske præsident

Amerikanerne har talt. Et overbevisende flertal ønsker Donald Trump som landets næste præsident, som blev hyldet på Hilton-hotellet på Manhattan, New York, og rundt omkring i USA onsdag morgen dansk tid.



Omverdenen modtager valgresultatet med på den ene side glæde og accept af den demokratiske beslutning og på den anden med måbende nedslåethed og stor bekymring.

"Lykønskninger til den nye præsident i USA Donald Trump og til det frie amerikanske folk," skriver lederen af det franske parti Front National, Marine Le Pen, på Twitter.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, som Trump tidligere har rost og kaldt en effektiv leder, sender ifølge nyhedsbureauet Reuters sin lykønskning til Trump. I et telegram, udtrykker Putin et håb om, at de to ledere vil kunne samarbejde om internationale spørgsmål.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) knytter sig også til forhåbninger om samarbejdet med den kommende amerikanske præsident i fremtiden.



"Når støvet har lagt sig, er det mit håb, at den kommende administration vil videreføre den åbne og konstruktive samarbejdsform, der har kendetegnet USA de sidste mange år," udtaler Løkke i en pressemeddelelse.



Den danske iværksætter og erhvervsmand Lars Seier Christensen forsøger også at bevare roen og tror på, at det nok skal gå med Trump som præsident, selvom han kunne ønske sig en bedre mand i Det Hvide Hus.



”Så tag det roligt, Trump kommer til at gøre det OK. At blive valgt var en enestående præstation against all odds. Det kommer hans periode som præsident forhåbentlig også til at være. Tillykke med valget,” skriver han på Facebook.





Justitsminister Søren Pind (V) har sværere ved at finde en passende grimasse:



"Det kan ikke siges ofte nok: I et demokrati bestemmer folket. Jeg beder til, det har set noget, jeg ikke kunne... so long," skriver Søren Pind på Twitter.



I Tyskland er reaktionen også mindre håbefuld:



"Det er ikke enden på verden, men den vil blive mere skør," skriver Tysklands justitsminister, Heiko Maas, på sin Twitter-konto.



Jean-Marc Ayrault, Frankrigs udenrigsminister, siger til tv-stationen France 2:



"Vi må forstå, hvad den nye præsident vil gøre. Hvad sker der med klimaaftalen fra Paris? Med atomaftalen med Iran? Det er vigtige spørgsmål, som vi må stille os selv."



Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, deler sin oplevelse af chok:



"Jeg tror, at mange er vågnet til et chok. Donald Trump har stået for en minoritetsfjendsk og kvindehadsk kampagne og har en økonomisk politik, der kun vil øge uligheden og kløfterne i det amerikanske samfund. Samtidig fornægter han fuldstændig klimaforandringers eksistens og har formuleret en mildest talt aggressiv og skræmmende udenrigspolitik," udtaler hun ifølge Ritzau.



Københavns Universitets prorektor Lykke Friis sammenligner valget med Berlinmurens fald for 27 år siden.



"9.11.1989 var den lykkeligste dag for min generation. 9.11.2016 den værste?," spørger hun på Twitter.



Valget af Trump er blevet vurderet til at være et markant oprør mod eliterne. Men at et samfund slet ikke kan fungere uden eliter, skriver debattør og lektor i historie, Michael Böss:



”Nej, det gælder ikke om at afskaffe eliterne, men at kunne holde dem ansvarlige. Og det kræver oplyste, kritiske borgere. Det er ikke den slags, som har givet Trump sejren,” skriver han på Facebook.