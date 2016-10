Sådan foregår det amerikanske præsidentvalg

Er det den præsidentkandidat, der får flest stemmer, som vinder valget den 8. november? Få svaret her

Hvem kan stemme?

På papiret kan næsten 219 millioner vælgere stemme ved valget den 8. november, hvor USA’s 45. præsident vælges. Foreløbig er dog kun omkring 146 millioner registreret som vælgere og kan dermed reelt stemme. Ved valget i 2012 stemte 126.144.000 amerikanere, hvilket svarer til en valgdeltagelse på 57,5 procent. 5,8 millioner amerikanere, der er dømt for en forbrydelse, kan ikke stemme, og i 33 delstater skal vælgere kunne forevise id for at kunne stemme.

Hvem kan blive præsident?

En præsidentkandidat skal være mindst 35 år gammel og amerikansk statsborger siden fødslen samt have boet i USA de seneste 14 år. I realiteten har næsten alle præsidenter siden 1933 været en guvernør, senator eller højt dekoreret militær general.

Hvordan vælges præsidentkandidaterne?

De to store partier, Republikanerne og Demokraterne, vælger deres præsidentkandidater gennem primærvalg eller partiafstemninger i hver af de 50 delstater. Disse begynder i februar i valgåret, og processen tager cirka fem måneder. Mange kandidater bekendtgør dog deres kandidatur allerede året forinden. Det er også derfor, at præsidentvalget varer så længe.

Hvorfor koster præsidentvalget så mange penge?

En præsidentkampagne kan koste op mod en milliard dollar (cirka 6,6 milliarder kroner), fordi valgkampen varer så længe. Nogle kandidater bekendtgør deres kandidatur næsten to år inden valget. Og modsat, hvad som er tilfældet i mange andre lande, er der i USA ingen begrænsninger på, hvor mange penge en kandidat må bruge på at blive valgt.



Vinder den præsidentkandidat, der får flest stemmer?

Nej, ikke nødvendigvis. Det amerikanske valgsystem er organiseret således, at vælgernes stemmer på valgdagen veksles til såkaldte valgmænd, der indgår i et 538 medlemmer stort valgkollegium. Hver delstat samt hovedstaden Washington DC har et antal valgmænd baseret på indbyggertal, og når en kandidat vinder i en delstat, får han eller hun i næsten alle tilfælde samtlige af delstatens valgmænd. De eneste undtagelser er Maine og Nebraska, hvis hhv. fire og fem valgmænd fordeles alt efter stemmetal. Da præsident Obama vandt valget i 2012, fik han eksempelvis 51 procent af vælgernes stemmer, hvilket svarede til 61 procent af stemmerne i valgkollegiet. En præsidentkandidat skal vinde mindst 270 valgmænd for at vinde valget.

Hvad er svingstater?

Nogle delstater er så godt som altid demokratiske eller republikanske. Eksempelvis vinder den demokratiske kandidat typisk progressive Californien, mens den republikanske kandidat kan regne med konservative Texas. Svingstater er de delstater, der kan gå begge veje. Blandt svingstaterne er Florida, Ohio, Colorado, Virginia, North Carolina og Nevada.

Hvornår indsættes den nye præsident?

41 dage efter valget træder valgmandskollektivet sammen for formelt at vælge præsidenten. Ifølge den amerikanske forfatning indsættes den nye præsident den 20. januar i året efter valget. USA’s 45. præsident tages altså i ed den 20. januar 2017.