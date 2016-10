Trump chokerer i tv-debat

Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump udløser chokbølger i den sidste tv-debat ved at nægte at garantere, at han vil anerkende valgresultatet

Siden USA's grundlæggelse i 1776 har det været en del af nationens demokratiske tradition, at den part, som taber præsidentvalgkampen, offentligt udtrykker sin støtte til vinderen og dermed er med til at sikre en fredelig overlevering af magten.

Denne 240 år gamle politiske tradition kan blive brudt, hvis den demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton vinder valget den 8. november.



Det gjorde republikaneren Donald Trump klart, da han i den tredje og sidste tv-debat mellem præsidentkandidaterne i nat nægtede at udstede en garanti for, at han vil anerkende valgresultatet.



”Det vil jeg fortælle, når tiden kommer,” sagde Donald Trump som svar på et direkte spørgsmål fra ordstyreren, Fox News-værten Chris Wallace.



Donald Trumps erklæring kommer efter en usædvanlige uge i valgkampen, hvor han har sendt en geværsalve af angreb mod selve den amerikanske demokratiske institution ved at hævde, at en omsiggribende hemmelig alliance bestående af Clinton, de globale eliter og nyhedsmedierne bekæmper ham, og at der kan blive svindlet med valgresultatet.

Trumps svar i tv-debatten udløser chokbølger i USA, hvor det er helt uhørt, at en præsidentkandidat sætter spørgsmålstegn ved et centralt demokratisk princip.



”I den tredje og sidste tv-debat gik Donald Trump fra at fornærme den amerikanske vælgers intelligens til at fornærme selve det amerikanske demokrati,” skriver eksempelvis avisen New York Times i en leder.



Også Hillary Clinton reagerede skarpt. ”Det er rædselsvækkende,” sagde hun og påpegede, at Trump ofte fremkommer med anklager om fusk, når han er i modvind.



Den 90 minutter lange tv-debat, der fandt sted i kasinobyen Las Vegas i delstaten Nevada, var præsidentkandidaternes sidste møde ansigt til ansigt, inden amerikanerne sætter deres krydser på valgsedlerne om mindre end tre uger.

Det var Trumps måske sidste chance for at vende skuden i en stadig mere ulige valgkamp, hvor han er plaget af en krise udløst af afsløringer om hans upassende opførsel over for kvinder.



I tv-debatten afskrev han de mange historier om, hvordan han skulle have gramset på eller kysset kvinder uden deres samtykke, som ”løgne” og ”fiktion” opfundet af Clinton-kampagnen.



”Ingen har mere respekt for kvinder end jeg. Ingen,” sagde Trump.



Ifølge meningsmålinger er den republikanske kandidat bagud i næsten alle de delstater, som han er nødt til at vinde for at bevare en chance for at besejre Hillary Clinton.



USA's førende valgforsker, Nate Silver, vurderer, at Hillary Clinton lige nu har 87,3 procent chance for at vinde præsidentvalget. Mens Trumps kommentar om valgresultatet vækker stor opsigt, adskilte debatten sig også fra de to øvrige debatter ved at indeholde en diskussion af værdipolitiske emner såsom våbenretten og abortpolitik.

Donald Trump har tidligere sået tvivl om sit syn på svangerskabsafbrydelse, men under debatten bekræftede han, at han som præsident vil udnævne konservative højesteretsdommere, der vil omstøde abortretten.



Clinton sagde til gengæld, at staten ikke bør blande sig i ”en af de muligvis værste beslutninger, som en kvinde eller hendes familie er nødt til at træffe”. Donald Trump svarede igen med en henvisning til den høje øvre grænse for abort i nogle amerikanske delstater:



”Hvis man gør, som Hillary vil, kan du i den niende graviditetsmåned tage babyen og rive babyen ud af livmoderen lige inden babyens fødsel”.

De to præsidentkandidater synes at nære tydelig modvilje mod hinanden, og de gav hverken hinanden hånden før eller efter debatten. En af debattens mest anspændte øjeblikke fandt sted, da Clinton beskyldte Trump for at være den russiske præsident Vladimir Putins ”marionetdukke” og pegede på, at russiske hackere angiveligt arbejder for at underminere hendes valgkampagne og hjælpe Trump til en sejr.



Senere i debatten fandt også Donald Trump skældsordene frem, da han afskrev Clinton som ”sådan en ækel kvinde”.



Præsidentvalget finder sted den 8. november. Den næste præsident overtager Det Hvide Hus den 20. januar næste år.