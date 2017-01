Læs hele Kristeligt Dagblads magasin om Reformationen her

2017 bliver for alvor præget af markeringen af Reformationen, som Martin Luther indledte for 500 år siden. Kristeligt Dagblad har lavet et magasin på 48 sider om Reformationen

Det fik markante kirkelige, sociale og politiske konsekvenser, da munken Martin Luther i 1517 indledte Reformationen.



Den 31. oktober er reformationsdag i blandt andet Tyskland og Danmark. Det var den dag, hvor munken Martin Luther ifølge overleveringen indledte Reformationen i 1517 ved at slå 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Læs også: Hvad skal vi bruge Luther til i dag? Teserne var en kritik af den katolske kirkes praktisering af afladshandlen, hvor man kunne købe sig til et kortere ophold i Skærsilden. Mange steder markeres reformationsjubilæet allerede fra oktober 2016 og løbende i hele 2017. For selvom vi først kalder Danmark reformeret fra år 1536, markerer vi 500-året for reformationen samtidig med de andre reformerte lande og med udgangspunkt i Martin Luthers offentliggørelse af teserne. Læs også: Luthers liv i 7 billeder