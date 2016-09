Nye sigtelser om overgreb hænger over tidligere præst

Ved dagens retsmøde i Holbæk blev sigtelsen mod en nu tidligere folkekirkepræst udvidet til at gælde seksuelle krænkelser mod endnu et barn. Den sigtede erkender sig kun skyldig i overgreb på mindreårig pige

Da retten i Holbæk tirsdag formiddag indledte en sag om en præsts seksuelle overgreb mod en mindreårig, var der tale om en sigtelse for et enkelt forhold. Da mødet sluttede, var sigtelsen udvidet til i alt fire forhold. Det fortæller anklager Kathrine Alsholm.



”Vi har udvidet, så der nu er tale om sigtelser om samleje og anden seksuel omgang med en dreng og samleje og anden seksuel omgang med en pige. Så der er tale om i alt to børn,” siger hun.

Den sigtede mand, en nu tidligere folkekirkepræst fra Kalundborg Provsti, har siddet varetægtsfængslet siden juni, hvor han blev sigtet for i flere tilfælde at have begået seksuelle overgreb mod en 12-årig dreng i perioden juni 2015 til maj 2016. Derudover mistænkes manden for at have krænket en i dag 14-årig pige i perioden december 2015 til juni 2016.



I begyndelsen af september valgte politiet at ophæve navneforbuddet i sagen, da de havde mistanke om flere overgreb end dem, de allerede kendte til. Om de nye sigtelser skyldes ophævelsen, vil Kathrine Alsholm ikke sige.



”Der er stadig oplysninger, som ikke har været fremme, og som kører bag lukkede døre, og derfor