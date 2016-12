Disse markante personligheder gik bort i 2016

Den folkekære socialdemokrat og tidligere statsminister Anker Jørgensen og politikerne Peter Brixtofte og Mogens Camre er blandt de døde i 2016. Vi måtte også sige farvel til kulturpersonligheder som skuespilleren Claus Ryskjær og debattøren Mads Holger. Fra udlandet mistede vi blandt andre tre unikke sangere, og det thailandske folk gik i kollektiv sorg, da de tog afsked med deres elskede konge

Socialdemokraten Anker Jørgensen havde ingen fine fornemmelser. Med en baggrund som ufaglært arbejder insisterede han på at blive boende i sin lejlighed i arbejderkvarteret i Sydhavnen. Også da han af to omgange bestred posten som Danmarks statsminister – først fra 1972-73 og derefter fra 1975-82.



Anker Jørgensen havde mange illoyale partifæller, men var blottet for hævntørst, skrev politisk kommentator Tim Knudsen i nekrologen:



"Man kan ønske for altid at ville fastholde erindringen om denne dybt demokratiske statsminister. Og man kan ikke overse, at Anker Jørgensens baggrund, hans personlige beskedenhed og jævne adfærd gjorde det lettere for mange kortuddannede vælgere med små indkomster at nære en tillid til ham, som også gavnede hans parti."



Mads Holger Norgaard Madsen havde gennem sit kun 38 år lange liv et væld af titler. Han uddannede sig blandt andet til bachelor i teologi, og i offentligheden var han både kendt som en skarp debattør i flere avisers spalter og som radiovært og forfatter. I 2015 stillede han op som folketingskandidat for De Konservative, men han nåede aldrig at få en karriere i det politiske liv, da han kort efter trak sig på grund af interne uenigheder.

Mads Holger var romantiker med stort R, og det skinnede blandt andet igennem, da han stillede op til et interview her i avisen tidligere på året. Desværre var det ikke altid let at udleve den side af sig selv i et dansk velfærdssamfund, lod han forstå.



"Du kommer aldrig i situationer, hvor du skal tage stilling til, om du vil redde pigen, som på en vinterdag er faldet igennem isen på en af søerne i København, fordi der står et skilt, der fortæller dig, at du ikke må gå ud på isen, og hvis du alligevel skulle falde igennem, så holder brandvæsenet ved siden af. Derfor lever vi meget afsondret fra vores følelsesliv," lød det fra Mads Holger.



Danmark mistede en særdeles afholdt præst, da den tidligere missionær i Afrika Gurli Vibe Jensen gik bort i en alder af 91 år. Hun ar en af de mest markante skikkelser i sin periodes kirkeliv. Først som missionær i Afrika fra 1950 til 1960 og siden som sognepræst ved Helligaandskirken på Strøget i København fra 1965 til 1995.



Allerede som 26-årig blev Gurli Vibe Jensen, der var læreruddannet fra Ribe Statsseminarium, udsendt af Dansk Forenet Sudanmission, nu Mission Afrika, som missionær til Numan i det nordlige Nigeria. Her opbyggede hun en kostskole for piger.



I anledning af sin 90-års fødselsdag sagde hun i et interview i Kristeligt Dagblad: ”Hvis jeg går mod lyset, går min skygge bag mig. For mig er det, hvad kristendommen drejer sig om. Kristus, som jeg finder det helt naturligt at tale om, han er lys på min vej. Han er virkelig til, og hans indflydelse bringer mig til at sige: Der er håb…”.



Et år før den store danske forfatter Klaus Rifbjerg døde, udpegede han her i avisen Jan Sonnergaard som den yngre generations store litterære rebel. I år døde Sonnergaard, der brød igennem med sin banebrydende novellesamling "Radiator" fra 1997.

"Radiator” kan ses som en direkte protest mod det litterære parnas omkring Forfatterskolen dengang, hvor det var formeksperimenterende minimalistisk prosa, der stjal opmærksomheden og begejstrede anmelderne og forskerne. Med sin roman om livet for marginaliserede skæbner i 1990’ernes underdanmark talte han direkte til "almindelige” læsere og blev en af årtiets største forfattere.



Senere fulgte to novellesamlinger om miljøer i middelklassen og overklassen og de senere år teaterstykker, kronikker og senest samlingen ”Otte opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer”.



Historien om Peter Brixtoftes karriere i dansk politik begyndte lyst og lovende, men endte brat, da Venstre-manden i 2002 blev tvunget til at gå af som borgmester i Farum Kommune.



Det skete som følge af afsløringer om dyrt betalte middage for skatteydernes penge. Peter Brixtofte mistede borgmesterposten, sin plads i partiet Venstre og blev siden politianmeldt. Det endte med, at han mellem 2008 og 2011 afsonede mere end to og et halvt års fængsel i Horserød Statsfængsel.

Brixtofte var tidligere kendt som en vellidt "konge" af Farum, der af partifæller i Venstre blev fremhævet som en foregangsmand på grund af tiltag som rejser til ældre borgere over 67, computere til skolebørn og opbakning til områdets fodboldklub.



Peter Brixtofte sad i en årrække i Folketinget for Venstre og var et begavet politisk talent ifølge iagttagere:



”Han havde evner som taler og var fuld af politiske idéer. Han var kort sagt et talent, det var der ingen tvivl om. Så det er en meget trist politisk og personlig udvikling, han gik i møde senere hen,” sagde tidligere EU-kommissær og tidligere Venstre-formand Henning Christophersen til Kristeligt Dagblad efter Brixtoftes død.



Hanne Bech Hansen nåede at blive kendt for både at være markant politichef og forfatter af spændingsromaner. Bøgerne handlede dog om en heltemodig kvindelig vicepolitikommissær.



Politiarbejdet var Hanne Bech Hansens livsprojekt og højdepunktet posten som mangeårig leder af Københavns Politi fra 1995, indtil hun gik på pension i 2009, hvorefter hun koncentrerede sig om bøgerne. At være leder af Københavns Politi er også en meget udsat post, erfarede hun.

Den jurauddannede politichef gennemførte blandt andet den voldsomme rydning af Ungdomshuset på Jagtvej den 1. marts 2007. Og hun indkasserede en del omtale, da hun skulle kommentere, hvorfor en betjent havde sagt "perker" til en demonstrant. Politidirektøren stod fast på, at der nok var tale om ordet "perle", hvilket gav hende øgenavnet "Perlemor".



Alt, hvad Hanne Bech Hansen satte sig for, gjorde hun med omhu både som privatperson og i arbejdet. Den tilgang til livet stammer fra hendes far, som hun omtaler med rosende ord i et interview med Kristeligt Dagblad.



Den cigarrygende politiker Arne Melchior prægede dansk politik og debat i næsten tre årtier og var et kendt ansigt på mange danskeres tv-skærme, fordi han havde en særlig evne med sin stil og sine udtalelser til at få sig placeret i journalisternes politiske reportager. Han var noget særligt som menneske og som politiker.



Arne Melchior var optaget af trafik og var med til at sikre Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) har givet ham titlen Danmarks mest farverige politiker. Selv var han hverken optaget af rød eller blå blok, men hans politiske bestræbelse gik ud på at øve indflydelse ved at være placeret præcis i midten af dansk politik.



Den karakteristiske canadiske sanger med den dybe stemme og endnu dybere tekster skrev til det sidste om døden, som han vidste var på vej. "I'm ready, my Lord" (jeg er part, min gud), som han synger på albummet "You want it darker", der blev udsendt under en måned før hans død i november, 82 år gammel.

Cohen brød igennem med "Songs of Leonard Cohen" i 1967 og måtte i sine sidste år tage på turné for at få styr på økonomien. For få år siden stod en veloplagt Cohen i over tre timer og tryllebandt tusindvis af begejstrede danskere i Kongens Have i Odense, fuld af humor og fuld af liv, som så mange beundrede og selv blev inspireret af.



Med selvironi afvæbnede han den musikalske messiasstatus, han fik de seneste år af sin karriere. Men Leonard Cohen blev bedre med alderen.

Mange mente, at Nobelprisen i litteratur også bør tilfalde Leonard Cohen, hvis sange allerede er gået over i historien som musikhistoriske klassikere, tænk bare på "So long Marianne" og "Halleluja".



"Det fantastiske ved Cohen er, at musikken bærer teksten frem, man kan sige, at musikken er i tjeneste for poesien og er med til at forstærke det poetiske udtryk," sagde teolog Anders Kingo i et interview med Kristeligt Dagblad efter Cohens død.



Med Umberto Ecos død mistede verden ikke blot forfatteren til succesromaner som ”Rosens navn” og ”Foucaults pendul”. Vi mistede også en afgørende kulturvidenskabelig forsker og europæisk intellektuel.



Eco var både en velskrivende romanforfatter og en dreven videnskabsmand, der insisterede på erkendelsens mulighed, og en debattør, der fastholdt oplysningstidens værdier.



”Hans død er et meget stort tab - en skøn person både som romanforfatter, som forsker og som 'public intellectual',” fortalte professor Frederik Stjernfelt til Kristeligt Dagblad efter Ecos død.



Eco studerede tegnlæren - semiotikken - og blev den første semiotikprofessor i Europa med udgangspunkt i universitetet i Bologna. Han var både en humoristisk og satirisk intellektuel, der forud for sin tid brød skellene mellem finkultur og populærkultur ned, påpegede Birgit Eriksson, lektor i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet i samme nekrolog i avisen.



Med den 93-årige politiker Shimon Peres død blev et kapitel i Israels historie lukket. Israel og hele verden mistede den sidste aktive, store leder fra generationen af Israels statsgrundlæggere.



Israels første regeringschef, David Ben-Gurion, tog den unge Peres til sig og hjalp ham ind i parlamentet, Knesset, i 1959, hvor han sad stort set uafbrudt i 66 år, de fleste år for Arbejderpartiet, og besad forskellige ministerposter og var både premierminister og præsident i en årrække.

Peres' eftermæle er mest præget af hans rolle i Oslo-fredsprocessen i 1993, der blev anset som banebrydende og grundlæggende for indsatsen for at skabe fred mellem israelere og palæstinensere siden. Efter sin tid som præsident fortsatte han arbejdet for fred og forsoning i organisationen Peres Peace Center.



Fidel Castros død markerer afslutningen på en æra i verdenshistorien. Castro sad på magten i den lille socialistiske enklave i det caribiske øhav, mens et utal af amerikanske præsidenter kom og gik, Sovjetunionen kollapsede, og verden omkring ham forandrede sig. Igennem sit 90 år lange liv var Castro både revolutionshelt, frihedskæmper, despot og diktator. Den langskæggede karismatiske cubaner var dæmoniseret af USA og vestlige lande og romantiseret af venstreorienterede revolutionære verden over.

Efter sin revolution og "befrielse" af Cuba i 1959 lovede han et socialistisk paradis på jord, men satte sig i spidsen for et undertrykkende diktatur, der holdt den caribiske ønations kulturliv, medier, kirke og politiske apparat i et langvarigt jerngreb. Han bandlyste fejring af religiøse højtider, beslaglagde kirkens ejendom, lukkede katolske skoler og fængslede eller udviste de fleste præster fra Cuba.



”Look up here, I'm in heaven" (se herop, jeg er i himlen), sang David Bowie på sit 25. og sidste album, ”Blackstar”, der udkom den 8. januar på hans 69-års fødselsdag, to dage før et af det 20. århundredes største rockikoners død.



Den selviscenesættende engelske sanger viede sit liv og talent til musikken, og person og kunstværk var for det meste det samme i hans tilfælde. Bowie vidste nok, han var dødeligt syg, men kendte formentlig ikke sin eksakte dødsdag. På den måde blev selv hans død et kunstværk.

Med sin karakteristiske og både kraftfulde og skrøbelige stemme og de stærke tekster inspirerede han sangskrivere over hele verden, men også forfattere. En af dem herhjemme er digteren Søren Ulrik Thomsen:



"Der er ikke noget at sige til, at Bowie siden også har tiltalt andre generationer. For al god kunst lyder måske som sin egen tid, men taler ind i alle tider," sagde han i et interview med Kristeligt Dagblad efter Bowies død.



Andre markante danske navne, der gik bort i 2016

Trille, musiker



Karl Otto Meyer. Journalist, politiker



Mogens Camre, dansk politiker



Claus Ryskjær, skuespiller



Erik Hoffmeyer, tidligere nationalbankdirektør



Frank Esmann, journalist og forfatter



Dorte Bennedsen, dansk teolog og politiker



Claes Kastholm Hansen, dansk forfatter og samfundsdebattør



Jørgen Schleimann, dansk redaktør og TV 2-direktør



Ove Verner Hansen, operasanger og skuespiller



Ole Vig Jensen, politiker



Jacob Buksti, politiker

Andre markante navne fra udlandet, der gik bort i 2016

Muhammed Ali, tidligere bokser



Prince, musiker



Alan Rickman, britisk skuespiller



Gene Wilder, amerikansk skuespiller



Karsten Isachsen, norsk præst og forfatter



Dario Fo, italiensk skuespiller, forfatter, instruktør og politisk aktivist



Bhumibol Adulyadej, forhenværende konge i Thailand



Harper Lee, forfatter