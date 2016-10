Dronningen: Det spændende ved troen er, at den appellerer til både hjerte og intellekt

Nationens udvikling kan ikke forstås uden at tage højde for kristendommens betydning, siger dronning Margrethe i en ny bog om Danmarks rødder. Læs her et uddrag, hvor dronningen fortæller, hvorfor troen fik særlig betydning efter hendes far Frederik 9.'s død

I krigs- og i fredstid har danske konger søgt styrke hos Gud, og når dronning Margrethe i dag ser tilbage på Danmarks historie, lægger hun vægt på, at nationens udvikling ikke kan forstås uden at tage højde for kristendommens betydning.



Den har været med til at forme danskernes tankesæt, etik og opførsel, siden Danmark blev kristent. Som prinsesse og tronfølger voksede hun op i et kristent hjem. Dronning Ingrid var troende, og kong Frederik var en mand, som stolede trygt på sin Gud. ”Det gav han efterhånden videre til mig,” fortæller hun.

Det afgørende skifte for hende selv indtraf, da hun ved regentskiftet i 1972 formelt blev det nye overhoved for folkekirken, for ifølge Grundloven står regenten i spidsen for kirken. Men den gudstro, som voksede

sig stærk, havde dog intet at gøre med statsret og formalia. Tværtimod var det en reaktion på de overvældende begivenheder, hun gennemlevede, da hun på samme tid mistede sin far og fik overdraget sin livsopgave.



Hun var fra første færd klar over, at hun ikke ville kunne løfte gerningen som monark alene. ”Her må noget til, som intet menneske kan give, uanset hvor nært det står dig, og uanset hvor meget du stoler på det,” som hun engang har formuleret det.



Troens betydning blev udtrykt i dronningens valgsprog, ”Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke”, som ved første øjekast kan synes pompøst, men som snarere er udtryk for en ydmyg konstatering af, at uden Guds hjælp går det ikke, og uden folkets kærlighed vil det heller ikke være muligt, mens udtrykket ”Danmarks styrke” indikerer, at hun altid vil virke for sit land og gøre sit til, at det står så stærkt som muligt.



Dronningen er et privat menneske, og når hun igennem årene er blevet spurgt til sin tro, har hun i bramfri vendinger fastslået, at hun hader ”sjælekrængeri”. Alligevel har hun indikeret, at hendes tro blev vakt, da det gik op for hende, at faderen ikke ville overleve sygdommen, som knækkede ham henover julen og de første uger af januar 1972.



Det var i disse uger, hun for alvor mærkede en forandring, og hun har siden forklaret, at hun følte, at hun blev båret eller løftet ind i sin nye tilværelse på en måde, som ikke kunne forklares rationelt. Jo, hun fik varm støtte fra sine nærmeste, især dronning Ingrid og prins Henrik, men der var også noget andet, som spillede ind. Gradvis forstod hun, hvad det var for en hjælp, hun havde fået, og i dag siger hun



”Det kom voldsomt i forbindelse med fars død og alt det, jeg oplevede i de dage. Det var meget stærkt.”



Snart blev det vigtigt for dronningen at forstå mere om troen, så det ikke alene var en følelse eller en impuls.



”Jeg blev optaget af det, efter at jeg var blevet dronning. I løbet af det næste halvandet års tid blev jeg klar over, at jeg måtte vide mere.”



I sit ønske om at lære mere om teologien fik hun hjælp af en kreds af teologer, som blev samlet for at give dronningen en dybere indførelse i trosspørgsmål.

”Jeg fik lejlighed til at træffe nogle fremragende mennesker, som kunne give mig en masse viden og fornemmelse for det. Det spændende ved tro og teologi er, at det appellerer til hjertet, men det appellerer sandelig også til intellektet, hvis man vil.”



Det blev lensgreve Hans Schack på Schackenborg Gods, som introducerede dronningen for teologerne. ”Han kendte mange af disse mennesker, og han gav mig mulighed at træffe dem privat på Schackenborg.



Det blev til weekender, hvor disse kloge herrer fortalte fra hver deres område. De fortalte f.eks. om Reformationen, og hvordan det foregik, og de fortalte om, hvad man tænkte på den tid, og hvad man tænker i dag, og hvordan de forskellige teologers tankegang var. Jeg blev optaget af, hvad folk havde skrevet, og hvad folk havde tænkt. Det er svært at forklare, men der er så meget med religion, der kan være følelser, og det er også godt. Men det er ikke nok, hvis man hører til en af dem, der kan lide at grave sig ned i tingene. De havde et vingefang, så de kunne forklare mig ting, og på den måde fik jeg samlet viden op, og det er aldrig dumt at have viden!”



En af de centrale personer var professor P.G. Lindhardt, som dronningen havde samtaler med, og som hun opsøgte i kirken for at høre hans prædikener. Hans stringente akademiske tankegang gav dronningen

en dybere forståelse for kristendommens udvikling og gav hende mulighed for at fordybe sig på den måde, hun gerne ville, eller som hun har formuleret det over for Kristeligt Dagblad:



”Trosliv er alt, og det er meningen, at man skal bruge alt, hvad man har i sig. Hele sig selv. Både hvad man har af hoved, og hvad man måtte have af hjerte. Begge dele er lige gyldige.”



I interviewet med avisens chefredaktør, Erik Bjerager, talte hun om den videnskabelige dimension, som hun altid har følt sig tiltrukket af:



”Hvis man har en vis videnskabelig tilbøjelighed, så er det at trænge ned i et stof spændende i sig selv. Det er det, arkæologen gør, når man graver sig ned i jorden.”



I interviewet med overskriften ”Dronning i Guds vold” fra april 2000 udlagde hun sin tro mere åbent, end hun nogensinde før havde gjort, og hun gav sin definition på nogle af de mest centrale begreber

i kristendommen, herunder det evige liv, og hun tonede frem som et menneske med en inkluderende og favnende gudstro.



”Vi er aldrig ladt endeligt i stikken. Det er ikke et spørgsmål om, hvor godt vi tror, eller hvor ofte vi har været i kirke. Men hvis vi har det mindste gran af tro, så skal det nok vise sig, at vi ikke er ladt i stikken. Jeg tror såmænd også – men det er der vist ikke særlig meget teologisk belæg for – at de, der ikke tror, er i Guds hånd,” lød det fra dronningen.

I interviewet kom hun også ind på, at troen på Gud ikke fritager mennesket fra ansvaret.



”Vi er ikke uden ansvar, fordi vi er i en stærkere magts hånd. Det er netop, hvad jeg opfatter som en meget væsentlig del i nutidens opfattelse af, hvad kristentro er. At vi har et ansvar selv.”



Indtil faderens død havde dronningen ikke været en flittig kirkegænger, men det ændrede sig. Hun begyndte at gå i kirke så mange søndage som muligt, hvad enten hun opholdt sig i København, Fredensborg, Marselisborg eller Gråsten, og i dag holder hun af at komme i såvel de små landsbykirker som domkirkerne, hvor især kirkerummet i Aarhus Domkirke på Store Torv har en særlig indvirkning. Kirken er knap 100 meter lang, og indenfor venter et storslået rum under gotiske stjerne- og krydshvælvinger.



”Når jeg er i Aarhus, går jeg i Domkirken. Jeg holder meget af den, og de har fremragende præster, som er værd at høre,” siger hun. Da hun begyndte at gå til gudstjeneste, oplevede hun glæden ved de salmer, som udgør en stor del af rammen om gudstjenesten.



”Jeg lærte en masse nye salmer at kende, salmer med større intellektuel udfordring og spændvidde. Det er vidunderligt at synge de pragtfulde digte, så jeg galer med, alt hvad jeg kan. Det kan jeg slet ikke lade være med!”



Salmerne er efter dronningens opfattelse en skatkiste af ånd, historie og kultur:

”Det er en digtsamling uden lige, vi har i vores salmebog. Grundtvig, Kingo og Brorson – tre af vores fornemmeste digtere – har skrevet de salmer, vi synger søndag efter søndag. Det er stor poesi, og der kommer virkelig farver på, når man synger deres ord. Der er også andre fremragende digtere, Ingemann, der har sine yndige salmer, ja, der er mange flere, men tre eller fire af vores bedste poeter har især skrevet salmer, og når man sammenligner med andre landes salmebøger, tænker man, at vi godt kan selv!”



Dronningen nævner også Johannes Ewald og N.F.S. Grundtvig, men rigdommen i den danske salme- og sangskat er så stor, at hun egentlig nødig vil pege bestemte salmer ud.



”Det er svært at komme med hurtige bud, men Kingo har pragtfulde salmer. De bruser. Men de er også meget inderlige nogle gange. Og så er der Brorson med ’Op, al den ting, som Gud har gjort’, som bare er énaf mange. Han har skrevet flere, som er mere vanskelige, men som har stor dybde, når man sætter sig ind i dem.”



For dronningen er det interessant og udfordrende, når salmeteksterne ikke er umiddelbart tilgængelige, men kræver en vis indsats, som bliver belønnet, når hun pludselig føler sig forbundet med et menneske,

en tanke og en tid hundreder af år tilbage i historien.