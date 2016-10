Nagieb Khaja: Mine børn skal lære at gå imod strømmen, uanset hvad andre tænker

Nagieb Khaja laver krigsjournalistik fra frontlinjerne i Afghanistan og Syrien og har gennem sin opvækst udkæmpet egne kampe i sin familie og sit miljø. Det har været vigtigt for ham at lære sine børn, at nogle kampe er værd at tage trods skrammerne

Jeg er vokset op i Avedøre, som mine forældre var immigreret til fra Afghanistan. Det føltes som en landsby, hvor alle kendte hinanden, og fællesskabet var vigtigt. Avedøre var også meget sammensat med mange belastede familier. Vi levede i en boble, hvor det Danmark, vi så, var mediernes Danmark.



Når folk spurgte, hvad jeg var, sagde jeg derfor uden tøven, at jeg var afghaner. Jeg følte, at jeg blev italesat som noget fremmed og ikke hørte til i Danmark, så jeg tog den fremmede identitet til mig. Det har også betydet noget for mit valg af journalistikken, at jeg dengang så mig selv beskrevet på en måde, hvor nuancerne blev glemt.

Mine vigtigste værdier har jeg fra min far. Han lagde vægt på, at jeg kunne blive, hvad jeg havde lyst til. Under min opvækst talte min far med mig om storpolitik og emner, de fleste forældre i Avedøre ikke snakkede med deres børn om. Han gjorde en indsats for at give mig et udsyn og lagde vægt på, at vi var heldige, fordi vi kom fra andre kår end ham. Det er vigtigt for mig, at også mine egne børn ved, at de kan blive hvad som helst, om det så er astronaut eller statsminister.

Det gik galt, da jeg var fjorten, og min far døde. Jeg begyndte at tilbringe tid med drenge fra socialt belastede familier, der hang på gaden og lavede ballade. Jeg blev tiltrukket af det miljø, men jeg var alligevel anderledes, fordi jeg kom fra et hjem, hvor de holdt snor i mig.



Jeg havde gang i et ungdomsoprør, både derhjemme og i samfundet, men min mor udmattede mig ved hele tiden at være på nakken af mig. Hun fulgte op på den linje, min far havde lagt. Mange af mine kammeraters forældre havde givet op, men min mor var så vedholdende og irriterende, at jeg holdt igen. Det betød, at jeg aldrig helt blev lukket inde i den boble, som Avedøre også var.

Ligesom min far lærte mig det, vil jeg lære mine børn at tage kampene for det, der er rigtigt, og gå imod strømmen, uanset hvad andre tænker. Det kan være nogle hårde kampe at tage, og der er mange af dem for en person med minoritetsbaggrund. Jeg har også selv taget et opgør med min egen familie, da jeg giftede mig med min kone, som var fraskilt og havde to børn fra et tidligere ægteskab, selvom det stred mod afghanske principper. Men mine børn skal vide, at kampene nogle gange kan være alle tæskene værd.