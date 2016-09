Skam: Tv-serie bryder med unges idealer om det perfekte

Den norske ungdomsserie ”Skam” gør op med en følelse, mange unge bakser med. Skamfølelsen er del af en samfundstendens, hvor det at være god nok har rykket sig, siger leder af Center for Ungdomsforskning

Kameraet zoomer tættere på tallerkenen. En tomat, et stykke selleri og en bønne. Så zoomes der ud igen på Vilde, en af de fem kvindelige hovedpersoner i den norske tv-serie ”Skam”.



Vilde er en ganske normal norsk pige med et ganske normalt teenageliv i færd med den helt unormale handling at sortere sin salat i fem lige store felter.



Klippet stammer fra den norske tv-serie ”Skam” og viser på subtil vis, at en spiseforstyrrelse spøger i kulissen til Vildes teenageliv. Der er intet blond hoved i toilettet eller sygeligt tynd krop foran spejlet, men alligevel fornemmer man som seer, at noget er rivende galt.



“Du er så megafin,” forsøger veninden Noora at berolige Vilde, der lever af Cola Light og tyggegummi efter en ufølsom kommentar fra en fyr. “Bare ikke fin nok,” svarer Vilde ærligt.

Læs også: Kvinder gør oprør mod perfekthed på nettet

”Skam” er lavet af NRK, den norske pendant til DR. Serien følger en gruppe af fem norske piger på et gymnasium i Oslo og er blevet voldsomt populær blandt især den unge målgruppe. Selvom målgruppen er 16-årige piger, og voksne kun spiller perifere biroller i serien, har også de ældre taget serien til sig.



”Skam” udmærker sig dog ikke bare ved sin utroligt store popularitet blandt både unge og voksne. Den tegner også et billede af, hvad skam er i unges liv i dag. Det er et bredt spektrum. Alt fra skammen over forliste venskaber, dårlige karakterer og kuldsejlede forhold til utroskab, voldtægt og spiseforstyrrelser. Skammen over, som i Vildes selvbillede, ikke at være “fin nok”.



Fællesnævneren er, at skammen knytter sig til det uperfekte. Det er en skamfølelse, der er blevet mere og mere fremtrædende i unges liv i dag, mener Per Einar Binder, professor og institutleder ved Institut for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen.



”Mit indtryk er, at unge mennesker i dag oplever et stærkt pres for at være ekstraordinære, både med hensyn til præstationer og udseende. Der er for mange knyttet en skam til det at være almindelig,” siger han.



Det er en generel samfundsmæssig tendens, der især rammer ned i ungdomslivet, ikke bare i Norge, men også i Danmark, mener Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning. Det er nærmest blevet et bredt kulturelt træk, at det gennemsnitlige og normale ikke længere er godt nok.

”Grænsen for, hvornår man er god nok, har flyttet sig, og der er altid mulighed for at optimere sig selv. Udvikling og selvoptimering kan være en god ting, men det rummer også problemer. Det er det, vi kan se slå igennem i ungdomskulturen: Man kan altid blive lidt bedre, være lidt gladere, træne lidt mere og have det lidt sjovere,” siger hun.



”Vi poster ikke det, vi kunne være bedre til, på Instagram eller Facebook. Skam handler i høj grad om det, vi holder for os selv. Det, vi ikke deler.”



Anne Solfrid Brennhovd er redaktør og forfatter hos den norske side SnakkomTro, der formidler tro i perspektiv til norsk populærkultur. Hun peger på, at tv-serien "Skam" bryder mod idéen om det perfekte liv, som unge i dag konfronteres med.

I en tid med urealistiske skønhedsidealer og ungdommens bestræbelser på at opnå det perfekte, minder serien om, at det "megafine" stadigvæk er "fint nok".



”Skam har opnået stor bevågenhed i Norge, og mange unge spejler sig i karakterernes oplevelser. Derfor er det vigtigt at se på, hvilke værdier serien formidler. Skam skildrer en vennegruppe, der først og fremmest kerer sig om hinanden, ikke bare når de er perfekte, men også når de begår fejl,” siger hun.



”I ”Skam” føler de unge skam over et bredt spektrum af ting: Det at være ensom, det at have en mærkelig familie, og det ikke at passe ind. Den tegner et bredt billede af, hvad unges skam er, og kan samtidig være med til at gøre op med den form for skamfølelse,” siger hun.

"Skam" er endnu ikke blevet programsat til at blive vist på dansk tv, men serien kan ses gratis på NRK's hjemmeside.