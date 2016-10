Luthers liv i 7 billeder

Hvem var egentlig Luther? Noget måtte være gået forud for, at han som den første teolog i mands minde gav sig til at anfægte den linje, som udgik fra kirkens top. En anfægtelse, som i 1517 endnu kun handlede om afladshandel, men snart udviklede sig til et opgør med hele kirkens og pavens autoritet. Og et opgør med ideen om, at nøglen til menneskets sjælelige frelse ikke kun var Guds nåde, men også dets gerninger her på jorden.

Jo, han blev født i byen Eisleben i Thüringen den 10. november 1483, og hans far, Hans Luder, drev minedrift i lokalområdet. Martin gik i latinskole og tog en filosofisk grunduddannelse på universitetet i Erfurt, hvorefter han kastede sig over jurastudiet. Men en oplevelse i 1505 ændrede hans – og hele den kristne kirkes – historie. Han var på rejse til hest, da han ved landsbyen Stotternheim befandt sig i et frygteligt uvejr. Et lyn fik hesten til forskrækket at kaste ham af, og han pådrog sig et alvorligt sår.

”Hjælp mig, Sankt Anna, så vil jeg blive munk,” bad den ængstelige jurastuderende.

Sankt Anna er ikke nævnt i Bibelen, men optræder i den efterfølgende kristne tradition som Jomfru Marias mor og var en helgen, der på Luthers tid fungerede som frelser over for dødsangst. Luther overlevede sit sår og sin dødsangst. Derfor følte han, at han skulle holde sit løfte, opgav jurastudiet og gik i kloster.

Universitetskarrieren var imidlertid langtfra forbi. Augustinermunken Luther læste teologi i Erfurt og siden Wittenberg. Han steg i de akademiske grader og blev doktor i teologi.

Men måske var det ikke helt sådan. Historien om bønnen til Sankt Anna og omvendelsen stammer fra en bordtale, Luther holdt i 1539. Ingen af Luthers mange skriverier fra de mellemliggende 34 år omtaler episoden. Men noget førte til, at Luthers liv omkring 21-årsalderen skiftede kurs fra faderens ønske om en jurist i familien til hans eget ønske om at kunne bruge sin tid på at filosofere over tilværelsen, Bibelen og den kristne tro.

Og så alligevel. Billedet af den dramatiske omvendelse i lyn og torden fungerer så godt i fortællingen om manden, der mente, at man skulle være kristen ved et eget indre valg og ikke et krav udefra.