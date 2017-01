Skal man sige ja eller nej til organdonation, når et familiemedlem dør?

Selvom familien fik fortalt, at de også ville have mulighed for at se moderen og sige et sidste farvel, efter organerne var blevet fjernet, var det vigtigt for Jette Kristine Pedersen at kunne tage afsked med sin mor inden. Og lige så vigtigt var det, at resten af familien også ville få den mulighed. Hun var nervøs for, at hendes søster fra Bornholm ikke ville nå frem, før der var blevet fundet et match til moderens organer, og at hun ville skulle sige farvel, efter organerne var fjernet. Særligt tanken om at skulle se sin mor uden hornhinder, fandt hun skræmmende. Derfor lagde Jette Kristine Pedersen en telefon ved sin mors øre, så søsteren på den måde kunne få sikret sit sidste farvel. Det blev dog ikke det sidste farvel, for søsteren nåede fra Bornholm til sygehuset i Randers, før der var fundet et match til organdonation. Hun og resten af familien kunne derfor nå at sige farvel, mens moderen stadig lå i respiratoren, hvor hendes organer blev holdt i live.

”Det betød alverden, at hun kunne blive holdt i live, til min søster og familien fra Bornholm kom, og at hun og familien kunne se min mor, inden organerne blev udtaget, og at vi kunne nå at se hinanden inden – også selvom der ikke var nogle af de andre, der modsagde sig beslutningen om organdonation,” siger Jette Kristine Pedersen.

Tirsdag klokken 17, under 24 timer efter at Jette Kristine Pedersen fandt sin mor krympet sammen og svær kontaktbar på køkkengulvet, blev moderen kørt til udtagelse af organer.