125 kvinder er klar til at blive mødre til børn født med tre forældre

Etiske eksperter advarer om konsekvenserne efter Storbritannien som første land i verden har Storbritannien gjort det lovligt at skabe børn med tre forældre

Der hersker både bekymring og begejstring i Storbritannien, efter at de britiske sundhedsmyndigheder i går gav grønt lys til at bruge en teknik, som skaber børn, der teknisk set har to mødre og en far.

Formålet er at fjerne det såkaldte mitokondrie-dna, som bærer arvelige sygdomme, der går i arv fra mor til barn.

Videnskabsfolk har beskrevet beslutningen som historisk, og universitetshospitalet i Newcastle, som vil stå for de første forsøg, anslår, at 125 kvinder vil modtage behandlingen i de første fem år, hvor teknikken må bruges på mennesker på forsøgsbasis.

”Vi ved, at mange kvinder har oplevet hjertesorg og tragedier, fordi de har født døde fostre i deres forsøg på at starte en familie. Denne beslutning giver dem for første gang et nyt håb og en mulighed,” siger Robert Meadowcroft til avisen The Times.

Han er direktør for Muscular Dystrophy UK, som er den britiske muskelsvindsorganisation, der har været med til at finansiere forskningen.

Omvendt advarer Dr. Trevor Stammers, direktør ved centeret for bioetik og lægevidenskabelig jura ved St. Mary’s University Twickenham i London, om de etiske konsekvenser.

”De vil gennemføre forsøget på 25 kvinder alene det første år. De kalder det et klinisk forsøg, men der er reelt tale om eksperimenter på mennesker,” siger Trevor Stammers til Kristeligt Dagblad.

Han mener, at man skal vente og se, om de første børn udvikler symptomer.

”Det er en form for genteknologi, og det skal man være ærlig omkring. Det vil også være første gang, at man ændrer på den genetiske arv hos piger, og vi ved ikke, hvad der sker, når de piger selv får piger,” fortsætter Trevor Stammers.

Den anglikanske Church of England deler ikke de etiske bekymringer.

"Vi har hele tiden fastholdt, både klinisk og pastoralt, at hvis mitokroniske donationer kan gennemføres sikkert og effektivt, så er det en velkommen fremtidig behandling," hedder det i en udtalelse til Kristeligt Dagblad.

Her erklærer kirken sig også tilfreds med de videnskabelige garantier, som den har fået.



Såvel det britiske Overhus som Underhus har tidligere givet deres accept til at starte forsøget, og den sidste godkendelse er kommet fra den etiske myndighed for menneskelig forplantning, The Human Fertilisation and Embryology Authority.

”Det er en forsigtig godkendelse, og vi skal ikke bare fare ud over stepperne, for der er stadig lang vej endnu. Men jeg er sikker på, at patienterne vil være glade for beslutningen,” siger formanden Sally Cheshire til BBC.

En af de stærkeste kritikere er dr. David King fra Human Genetics Alert, en kampagnegruppe, der arbejder mod ændringer af menneskets gener.

”Denne beslutning åbner døren til en verden med genetisk modificerede designerbabyer,” siger han til Christian Today.

Selvom det nu bliver lovligt i Storbritannien, så blev de britiske forskere tidligere i år overhalet indenom af en fødselslæge fra New York, som på kontroversiel vis gennemførte behandlingen og fødslen på en klinik i Mexico, som ikke var underlagt den samme stramme kontrol som i USA og Storbritannien.