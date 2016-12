Egyptere i sorg efter bombeeksplosion i Kairos koptiske domkirke

En bombeeksplosion i Kairos koptiske domkirke dræbte søndag formiddag mindst 25 mennesker. Landets præsident har erklæret landesorg i tre dage

Egyptens præsident Abdul Fattah al-Sisi har erklæret landesorg i tre dage i kølvandet på eksplosionen i Kairos koptiske domkirke, hvor mindst 25 mennesker mistede livet.



Eksplosionen fandt sted søndag formiddag klokken 10.00 i slutningen af en søndagsmesse, og bomben detonerede i kvindernes afdeling, hvorfor størstedelen af de omkomne er kvinder. Det skriver The Guardian.



Koptere udgør ti procent af Egyptens befolkning. De har flere gange før været udsat for angreb, og domkirken i Kairo er stedet hvor den koptiske pave Tawadros II har sit kontor.



Ifølge nyhedssitet Al-Ahram har paven netop afbrudt et besøg i Grækenland, og er nu på vej tilbage til Kairo.