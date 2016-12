Hvor er verden på vej hen?

Det kommende år vil blive domineret af en række af de samme udfordringer og problemer, som satte sit præg på 2016: krigen i Syrien, Islamisk Stat, mange flygtninge og modstand mod EU. Desuden venter valg i Tyskland og Frankrig, og USA får en ny præsident, hvis kurs kan vende op og ned på det internationale samarbejde om blandt andet handel og klima

Mere eller mindre Merkel

Tysk valg: Efter valget af Donald Trump til USA’s 45. præsident er den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i stigende grad blevet set som den vestlige verdens politiske fyrtårn og forsvarer af det liberale demokrati. Derfor knytter der sig en særlig spænding til forbundsdagsvalget i september i Tyskland.



Det bliver en politisk trykprøvning af Angela Merkel, som har mødt hårdere kritik i de seneste to år af sin regeringstid end de foregående 10 år tilsammen. En uventet stor tilstrømning af flygtninge i 2015 og adskillige terrorangreb i 2016 har rokket ved Merkels popularitet og tiltroen til, at hun og hendes kristeligt-demokratiske parti CDU har de rigtige svar på landets fremtid. Men netop kun rokket.

CDU er stadig det mest populære parti i Tyskland med omkring hver tredje vælger bag sig, og Angela Merkel er stadig det foretrukne valg som kansler for to ud af tre tyskere, viste meningsmålinger i december.



Skulle det mod alle odds ikke lykkes for CDU og Angela Merkel at få stemmer nok til at bevare regeringsmagten, vil alternativet efter al