Republikanerne fester i Florida: Vi er der – næsten

Vi jubler ikke før det endelige resultat, siger Donald Trumps frivillige, som holder fest i Tampa, Florida, mens de hujer og jubler og råber “Bur hende inde!”

Optællingen fra delstaten Florida trak ud og trak ud, men da resultatet endelig rullede ind på storskærmen på baren The Hideaway i byen Tampa, begyndte 56-årige Robin Allweiss at græde.

Hun er en af de lokale frivillige, som har hjulpet Donald Trump lige siden, han fortalte resten af verden om sine planer om at erobre præsidentembedet i 2016.





“Jeg har en følelse af, at jeg er ved at falde om. For mig har det her varet 19 måneder. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige,” siger Robin Allweiss med tårer i øjnene.

Den politisk uerfarne rigmand hev nemlig sejren i land i solskinsstaten med 49,1 procent af stemmerne over Hillary Clintons 47,7 procent - og sikrede sig dermed Floridas vigtige 29 valgmandsstemmer, som ved valget for fire år siden var gået til Clintons demokratiske partifælle Barack Obama.

The Hideaway er en mellemstor bar i centrum af Tampa, hvor over 100 frivillige fra Republikanernes kampagne er samlet tirsdag aften for at følge optællingen af stemmer.

Først på aftenen var stemningen anspændt - og dog sejrssikker - men siden de første svingstater begyndte at falde ud til Donald Trumps fordel, er lokalet blevet mere afslappet. Folk drikker og griner og en enkelt mand laver ballondyr af republikanske politikere.

Her er jubelbrøl, hver gang skærmen viser et resultat til fordel for Donald Trump, og som regel bliver jubelbrølende afløst af 'Bur hende inde, bur hende inde' eller 'Dræn sumpen, dræn sumpen', som er referencer til Hillary Clinton og den korruption i Washington, som Donald Trump lover at afsløre og afskaffe.

Donald Trump er folkets mand, mens Hillary Clinton er lig med korruption og et indspist politisk styre, lyder det, uanset hvem man spørger.



“Her har du en forretningsmand, som bruger sine egne penge på at redde USA. Det er det, han gør: redder USA,” siger Robin Allweiss, der har sit eget advokatfirma, og fortsætter:



“Nu bringer han endelig, i min tid på jorden, USA tilbage til folket. Hvis altså han bliver præsident!”

Resultatet fra alle staterne er endnu ikke på plads, men det ser lovende ud for Donald Trump og hans frivillige i Tampa. Klokken 06 dansk tid er han tæt på de magiske 270 valgmandsstemmer, som overtagelsen af Det Hvide Hus kræver.



35-årige Angel Rodriguez er sikker på, at Donald Trump slår Hillary Clinton.

“Åh, jeg har det godt. Den er hjemme. Den er hjemme. Trump er vores nye præsident,” siger Angel Rodriguez.