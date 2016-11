Seks amerikanere: Derfor stemmer vi, som vi gør i dag

Kristeligt Dagblad har mødt en række amerikanske vælgere, som her forklarer, hvem der får deres stemme og hvorfor

Hassan Al-Zuheiri, 35 år, Dallas, Texas:



”Som muslim kan jeg ikke støtte Donald Trump, for han opfatter muslimer som dårlige mennesker og har skabt et had til muslimer. Det er forkert, for nu er der amerikanere, som tror, at vi muslimer er imod USA. Samtidig betyder det, at amerikanske muslimer føler sig utrygge og bange. Jeg flygtede fra Irak i 2011 og er stolt over at være blevet amerikansk statsborger sidste år, fordi i dette land kan jeg være fri."

"For mig er USA et land med religionsfrihed og et sted, hvor alle er lige for loven. Amerikanske muslimer støtter op om det her land, og vi sætter pris på, hvad USA har gjort for os. Min stemme gik til Hillary Clinton, selvom jeg ikke er 100 procent enig med hende i alting.”





Urbano Hernandez, 29 år, Oak Cliff, Texas:



”Jeg støtter Hillary Clinton, og det gør alle med latinamerikansk baggrund, jeg kender. Præsident Obama har gjort en masse for immigranterne, og det kan alt sammen falde til jorden, hvis vi får en præsident, der ikke fortsætter hans arbejde. Jeg synes, det er trist, at Donald