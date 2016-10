Trump overlevede giftig tv-debat

Hillary Clinton og Donald Trump overdyngede hinanden med giftigheder i nattens tv-debat. Men den hårdt pressede Trump overlevede debatten, der kunne have været sømmet i kisten for hans præsidentkandidatur

Hillary Clinton og Donald Trump havde mestendels foragt til overs for hinanden, da de i nat mødtes til en stor tv-debat i St. Louis i delstaten Missouri.



De to præsidentkandidater lagde ud med at undgå at give hinanden hånden, og den tog en drejning til det værre, da republikaneren Trump betegnede demokraten Clinton som ”djævlen” og senere erklærede, at hun ”har vældigt had i sit hjerte”, mens Clinton fremførte, at Trump lever i ”en alternativ virkelighed”.

Tv-debatten, der var den anden af i alt tre planlagte møder mellem de to kandidater, beskrives af amerikanske kommentatorer som en uhørt dyster og giftig affære uden sammenligning i amerikansk politisk historie.



”Den mest ubehagelige og mest personligt ondskabsfulde presidentdebat i nyere tid,” som avisen Los Angeles Times slog fast.

Allerede inden debatten havde Donald Trump brudt konventionerne med en uvarslet og højst usædvanlig optræden i selskab med tre kvinder, der beskylder Hillary Clintons mand, ekspræsident Bill Clinton, for at have udsat dem for seksuelle overgreb.



Det skete efter, at Trumps kandidatur i weekenden blev kastet ud i en alvorlig krise på grund af afsløringen af en 11 år gammel lydoptagelse, hvori han praler med at være sluppet af sted med at begramse og tvangskysse kvinder fordi, at han er ”en stjerne”.

Balladen truer med at sænke Donald Trumps i forvejen problemfyldte præsidentkampagne, og en lang række toneangivende republikanske ledere erklærer, at de ikke længere kan bakke op om hans kandidatur.



Tv-debatten i nat var derfor afgørende for den ukonventionelle republikaner, der har oplevet faldende opbakning i meningsmålingerne siden den første debat sidst i september.

Spørgsmålet om Trumps kvindesyn kom på banen tidligt i tv-debatten, da ordstyrerne, CNN-værten Anderson Cooper og ABC-værten Martha Raddatz, spurgte kandidaterne, om de syntes, at deres kampagner sætter et godt eksempel for USA's ungdom.



Donald Trump afviste, at han havde begået seksuelle overgreb på kvinder og afskrev sine kontroversielle kommentarer på lydoptagelsen som ”mandesnak”. Da ordstyrer Anderson Cooper forsøgte at få en uddybning, skiftede Trump emne.



”Jeg er meget flov over det. Jeg hader det. Det er mandesnak. Jeg vil slå IS (Islamisk Stat, red.) i småstykker,” sagde han.

Donald Trump vendte også skytset mod Bill Clinton, som han beskyldte for at have et langt værre generalieblad, hvad angår behandlingen af kvinder. Clinton blev i 1998 stillet for en rigsret for at lyve om en affære med en praktikant i Det Hvide Hus og har flere gange været anklaget for upassende seksuelle tilnærmelser til kvinder.



”Hvis du ser på Bill Clinton – langt værre,” sagde han.



Hillary Clinton forholdt sig ikke til anklagerne mod sin mand, men sagde i stedet, at optagelserne viser Donald Trumps sande karakter.

Debatten tog også en drejning , som aldrig tidligere er set under tv-debatter mellem præsidentkandidater, da Trump med henvisning til Clintons kontroversielle og muligvis lyssky brug af en privat email-server som udenrigsminister – og hendes efterfølgende beslutning om at slette 33.000 emails, inden at en særlig efterforsker kunne læse dem – erklærede, at hun ville befinde sig i fængsel, hvis han var ved magten.

Spørgsmålene under tv-debatten kom dels fra de to ordstyrere og dels fra et særligt inviteret publikum bestående af vælgere, der endnu ikke har besluttet sig for, hvordan de vil stemme til valget i næste måned.



Og debatten indeholdt da også andet end gensidige fornærmelser. Kandidaterne talte blandt andet om krigen i Syrien, USA's sundhedssystem og skattereformer.

Og da et medlem af publikum til allersidst i debatten bad hver kandidat nævne en kvalitet, som de beundrer i den anden, ændrede tonen sig.



Hillary Clinton svarede, at hun beundrer Donald Trumps børn, og at deres åbenlyse kompetencer og hengivenhed over for deres far siger meget om ham. Donald Trump svarede, at han beundrer Clinton for at være et menneske, der kæmper uden nogensinde at give op. Og da debatten sluttede, gav de hinanden hånden.



Hillary Clinton og Donald Trump mødes til deres tredje og sidste tv-debat den 19. oktober i Las Vegas.