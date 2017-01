Kønsadskillelse i klorbadet er blevet den nye værdikamp

Svømning kun for kvinder er ligesom diskussionen om frikadeller i børnehaven blevet et af de store værdipolitiske temaer. Et flertal i Aarhus Byråd vil sløjfe et tilbud om kønsadskilt svømning for kvinder i den offentlige svømmehals åbningstid, mens 3000 borgere har skrevet under på, at de ønsker ordningen bevaret