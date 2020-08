10 citater af Joy Mogensen om håb, tab og tro

Joy Mogensen (S) fylder 40 år. I den forbindelse har Kristeligt Dagblad samlet en række citater fra Danmarks kultur- og kirkeminister

Joy Mogensen fylder i dag rundt, og det markeres med politikerens ord om håb, om sorg, og ikke mindst om troen mellem alt dette. Her er 10 citater fra fødselaren.

1. Om sammenhold

”Intet, nogen af os kan sige, kan gøre det grufulde ved menneskelivet mindre eller mere grufuldt. Men heller intet, nogen af os kan sige, kan gøre kærligheden mindre eller større. Men vi kan hjælpe hinanden ved at møde hinanden i både sorg og glæde. Vi kan prøve gennem vores handlinger at lade vores meningsløse, men alligevel mirakuløse, liv og død få betydning for andre.”

Kristeligt Dagblad, 20. december 2019

2. Om sorg og accept

”Der er nok nogen, der vil lede efter årsager eller forklaringer. Det kan jeg ikke forhindre nogen i – men hvis I vil hjælpe mig, så vil jeg bede om ikke at invitere mig til at være en del af den samtale. Jeg prøver at acceptere livets uforudsigelighed frem for at fortabe mig i, om og i givet fald hvordan noget kunne være gået anderledes.”

Facebookopslag, 7. oktober 2019, umiddelbart efter dødsfødsel af datter.

3. Om håb

”Til jer, og til andre der stadig kæmper for at få børn: Det var og er det hele værd. Min lille piges spark i maven, når jeg spillede og sang for hende. Den kærlighed jeg føler for hende nu i den korte stund jeg får lov at holde hende. Det bliver mine mest dyrebare minder. Hold fast i håbet. Frygt ikke, tro kun. Børn er det hele værd. Det er jeg kun mere bestyrket i.”

Facebookopslag, 7. oktober 2019

4. Om kærlighed i sorgen

”Den ændrer alt, intet går som planlagt, og intet bliver som før. Vi tilbringer så utrolig meget tid med at tale om og lægge planer for at undgå livets værste sider, men måske, hvis vi i hverdagen huskede, hvad der hjælper os til at håndtere de værste sider af livet, så var døden måske knap så skræmmende at møde.”

Kristeligt Dagblad, 20. december 2019

5. Om samvær

”Alle andre steder er vi arbejdskraft, elever, undervisere, klienter, myndighed og alt muligt andet, men forudsætningen for, at det kan fungere, er, at vi også nogle gange bare er mennesker sammen. Det er vi i kulturen, uanset om det er musik, sport, litteratur, billedkunst mm, og uden den går alt det andet i stykker.”

Netavisen Pio, 8. september 2018

6. Om kirkens vrængemasker og frygt

”Netop i denne tid, hvor vi længes efter at alting skal se perfekt ud, er det befriende, at vi faktisk dybt i vores samfund bygger på værdier, der skæmmer det mest hellige, selv altertavlen og prædikestolen, med alt det, som vi ikke ønsker at se.”

Facebookopslag, 8. september 2019.

7. Om eksistens

”I kulturen er vi tættest på det grundlæggende i at være menneske.”

Facebookopslag, 23. august 2019.

8. Om sorg

”Ligesom når mit hjerte var for tungt og mine hænder for tomme, kunne kun tegneblokken og mit klavers tangenter fylde dem og give min hjemløse kærlighed et udtryk.”

Kristeligt Dagblad, 20. december 2019, i en kronik om tabet af sit barn.

9. Om mod og troen på sig selv

”Næste dag spurgte jeg troplederen, hvorfor hun havde valgt mig, og så sagde hun de ord, som har været med til at definere mig lige siden: 'Det handler ikke om, hvad den enkelte ikke kan, men om hvad vi kan gøre sammen.' Der faldt det på plads i mit hoved. At du godt kan være leder, selv om du ikke er den bedste eller stærkeste.”

ALT.dk, 30. november 2019, om en spejderoplevelse som ung.

10. Om kultur

”Vores fælles samfundssyn reducerer i skræmmende grad mennesker til maskiner, der kun har værdi hvis de er produktive, effektive og er de bedste til det, de gør lige der, hvor de gør det. I kulturen har vi alle værdi, fordi vi er.”

Netavisen Pio, 8. september 2018