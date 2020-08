10 citater af Kamala Harris om ulighed, sorg og raceoptøjer

Demokraternes nye vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, er især kendt for sine stærke holdninger til racisme, abort og strafferet. Kristeligt Dagblad har samlet 10 citater fra politikeren om nogle af de emner, der er højt på den politiske dagsorden i USA

Den tidligere statsanklager Kamala Harris skrev historie, da hun tirsdag blev valgt som vicepræsidentkandidat for Demokraterne. Med sine indiske og jamaicanske rødder er hun nemlig den første sorte og den første amerikansk-asiatiske kandidat til posten. Politikeren, der sidste år stillede op som præsidentkandidat, har udtalt sig om alt fra raceulighed og immigration til abort og sorg. Og selvom både præsidentkandidat Joe Biden og tidligere præsident Barack Obama omtaler hende i rosende vendinger på Twitter, lader hendes ofte skarpe udmeldinger hende ikke gå fri af kritik.

Her er 10 citater fra politikeren.

1. Om aktivisme

”Min mor og far kom, som så mange andre, til dette land for at få en uddannelse. Min mor fra Indien og min far fra Jamaica. Og 1960'ernes borgerretsbevægelse førte dem sammen. Nogle af mine tidligste minder stammer fra den tid: mine forældre, der bliver angrebet af politiet med brandslanger, flygtende i sikkerhed med mig spændt godt fast i klapvognen. Den aktivistiske ånd er grunden til, at min mor, Shyamala, altid sagde til min søster og mig: 'Sid ikke bare og beklag jer over tingene. Gør noget'.”

På Facebook, d. 11. august 2020

2. Om kriminalitet

”At forholde sig klogt til kriminalitet betyder ikke, at man skal reducere strafferammen for kriminalitet. At forholde sig klogt til kriminalitet betyder, at man bruger den tid og de ressourcer, vi bruger på kriminelle, mere produktivt, så vi reducerer risikoen for, at de begår kriminalitet igen.”

I et interview med tv-stationen CBS, februar 2010

3. Om coronavirus og social ulighed

”Enhver krise rammer dem, der i forvejen er kriseramte, hårdest. Og sandheden er, at denne folkesundhedskrise har kastet et skarpt lys på de markante forskelle, der har eksisteret på baggrund af race og indtægt længe før, vi overhovedet hørte ordet 'coronavirus'.”

Til Washington Post, 15. april 2020

4. Om det amerikanske retssystem

”Der er to forskellige retssystemer, når det at stjæle en hækkeklipper resulterer i fængsel på livsstid for en sort mand, mens de to politifolk, der myrdede Breonna Taylor, stadig går fri.”

På Facebook, d. 8. august 2020

5. Om raceoptøjer

”Lad os være ærlige: Folk protesterer, fordi sorte er blevet behandlet som mindre end menneskelige i USA. Fordi vores land aldrig helt har sat fokus på den systematiske racisme, som har plaget vores land siden dets første dage. Det er en pligt for alle amerikanere at få det ændret. Vi kan ikke længere sidde afventende på sidelinjen og håbe på en langsom forandring. I disse tider er stilhed det samme som at medvirke til problemet.”

På Cosmopolitan.com, juni 2020 ​

6. Om våbenloven

”Hvis jeg bliver valgt (som præsident, red.) vil jeg give Kongressen hundrede dage til at tage sig sammen og vise modet til at indføre en rimelig våbenlov. Hvis det ikke lykkes for dem, vil jeg skride til handling med et præsidentielt dekret.”

Til CNN, april 2019, da hun var præsidentkandidat

7. Om retten til abort

”Vi kan ikke længere tolerere en tilstand, hvor vi bevæger os baglæns og ikke forstår, at kvinder har deres eget valg. At kvinder har en værdi. At kvinder har autoriteten til at træffe beslutninger om deres eget liv og deres egen krop.”

På MSNBC.com, 28. maj 2019​

8. Om immigration

“Lad mig gøre det helt klart. Dette er en nation skabt af immigranter. Med mindre dine forfædre blev kidnappet og ført hertil med slaveskibe, eller du er blandt det oprindelige folk, så stammer du fra immigranter.”

På MSNBC.com, 28. maj 2019

9. Om strafferet

"Det er på tide at gøre en ende på massefængslinger. Det inkluderer en legalisering af marijuana, reformer inden for strafudmålingen og en afskaffelse af private fængsler. I tillæg til jobtræning og uddannelse vil de tiltag mindske kriminalitet og hjælpe med at opbygge sunde fællesskaber."

På Twitter, 9. september 2019

10. Om sorg

”Når man oplever et ulykkeligt tab, bliver tingene meget klare for dig. Med det mener jeg, at det bliver klart for dig, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er. Sorgen over at miste min mor gav mig en vis klarhed i forhold til, hvordan jeg ser verden, og hvilken rolle jeg skal spille i den.”

Til New York Magazine, januar 2019