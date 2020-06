10 citater fra prins Joachim om eksistens, tro og historie

I dag fylder prins Joachim 51 år. Kristeligt Dagblad bringer her ti citater i anledning af prinsens fødselsdag

1. Prins Joachim om sin tro i DR-serien Prins Joachim fortæller fra 2019:



”Jeg tror på Gud, men jeg måler ikke min tro i antallet af kirkegange om året. Jeg tager det stille og roligt."

2. Om sit møde med døden under et biluheld i Frankrig i 1988, i interview med Euroman fra 2018:

”Jeg har haft nogle ubehagelige oplevelser, blandt andet bilulykken i 1988, og i stedet for at nægte at tale om dem, har jeg forholdt mig til dem. Jeg tænker på døden. Hver dag. Døden undgår vi ikke.”

3. Om sin tro på Gud og videnskab, i interview med Euroman fra 2018:

”Jeg tror på Gud og på et liv efter døden. Min umiddelbare darwinistiske livsanskuelse går fint i spænd med min tro på højere eksistenser. Jeg er ikke bleg for at blande lidt.”

4. Om kirken i DR-serien Prins Joachim fortæller fra 2019:

"Der er noget i kirken. Noget, som er større end os, uanset hvor kloge, vi er, uanset hvad vi kan google os frem til."

5. Om helligånden, i interview med Euroman fra 2018:

”Har man nogensinde oplevet et eller andet, der var større end en selv, så er spørgsmålet, hvorfor det var større end en selv? Der er noget mere. Der er noget metafysisk. Jeg tror på, at det, der i Bibelen defineres som Helligånden, er os alle sammen i live. Den samhørighed er for mig et metafysisk niveau.”

6. Om at blive kaldt en 'stivstikker' i danske medier, i TV 2-dokumentar fra 2017:

"Jeg er, som jeg er. Jeg er ikke, som I tror eller hører og i nogle tilfælde ønsker, jeg skal være."

7. Om søgen efter svar, i DR-serien Prins Joachim fortæller fra 2019

”I vores tid har vi frihed til at tro på, hvad vi vil, men behovet for at søge svar vil altid være der – også for mig selv.”

8. Om sin motivation for at lave DR-serienPrins Joachim fortæller, i en pressemeddelse i 2018:

"Hvem er du? Dette helt banale spørgsmål kan jo få de fleste af os til at stirre tomt ud i luften. For ja, hvem er vi egentlig? Det har taget en temmelig lang kongerække at nå til i dag, hvor vi foretager os ting, som vi tager for givet, og som er helt naturlige i vores dagligdag."

9. Om tabet af sin far, prins Henrik, i Alt For Damerne, 2019:

"Uanset hvor voksen, man tror, man er, så tager man et kæmpe skridt længere ind i de voksnes rækker, når man bærer sin far til graven. Jeg var trods alt så heldig, at jeg var godt oppe i alderen, da jeg mistede min far, så jeg havde haft ham i mange år. For nogle er det en skygge, der forsvinder, når ens far dør, for andre er det den sikre base, der forsvinder. Jeg havde et utrolig tæt forhold til min far, da han døde. Han repræsenterede respekt, disciplin og tryghed. Han kunne være det morsomme. Det legende. "

10. Om sin passion for Danmarkshistorien i DR-serien Prins Joachim fortæller fra 2019:

"I over 1000 år har Danmarks historie været tæt forbundet med min families historie. Jeg føler mig derfor tæt forbundet med de mennesker og de begivenheder, der har skabt det her stykke land, som hedder Danmark. "