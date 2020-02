10 citater: Hvad kan børn lære af at læse?

I næsten halvdelen af landets kommunale børnehaver læser personalet ikke bøger sammen med børnene. Kristeligt Dagblad bringer her 10 citater om, hvorfor det er gavnligt for børn at læse

I 48 procent af de danske kommunale børnehaver læser personalet ikke bøger sammen med børnene. Det viser en ny undersøgelse fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

Og sådan kan det gå til, at et barn kan starte i skole uden nogensinde at være blevet introduceret til en bog.

Men hvad betyder det egentlig for børn at læse? Det har fysikere, forfattere og politikere gennem tiden ment meget om. Kristeligt Dagblad bringer her 10 citater om, hvad børn kan få ud af at læse:

1) Albert Einstein, fysiker (1879-1955)

”Hvis du gerne vil have dine børn til at være intelligente, så læs dem et eventyr. Hvis du vil have dem til at være mere intelligente, så læs dem flere eventyr.”

2) Emilie Buchwald, forfatter (1935-)

”Børn bliver gjort til læsere på deres forældres skød.”

3) Joseph Addison, britisk politiker (1672-1719)

”Læsning er for sindet, hvad træning er for kroppen.”

4) Malorie Blackman, forfatter (1962-)

”Læsning er en øvelse i empati; en øvelse i at gå i andres sko i et stykke tid.”

5) George Bernard Shaw, skuespilforfatter (1856-1950)

”Gør det til en regel aldrig at give et barn en bog, som du ikke selv ville læse.”

6) Walt Disney, film- og tv-producent (1901-1966)

”Der er en større skat gemt i bøger end i al piratens tyvegods på Skatteøen.”

7) Mark Twain, forfatter (1835-1910)

”Den mand, der ikke læser, har ingen fordel i forhold til manden, der ikke kan læse.”

8) Roald Dahl, forfatter (1916-1990)

”Jeg har en passion for at lære børn at blive læsere, at blive komfortable med en bog, og ikke skræmte. Bøger burde ikke være afskrækkende, de burde være sjove, spændende og vidunderlige; og at lære at være læser giver en fantastisk fordel.”

9) Betty Smith, forfatter (1896-1972)

”Åh, den magiske stund, når et barn først ved, at hun kan læse trykte ord!”

10) C.S. Lewis, forfatter (1898-1963)

”En børnehistorie, som udelukkende kan nydes af børn, er på ingen måde en god børnehistorie.”