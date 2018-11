10 citater om sandhed og løgn

En halv sandhed er som regel en stor løgn, sagde Benjamin Franklin. Her er en række citater om løgnens natur

”En halv sandhed er ofte en stor løgn.”

- Benjamin Franklin

”Mennesker lyver aldrig så meget som efter en jagt, under en krig og før et valg.”

- Otto von Bismarck

”Sandheden og fornuften er sjældent uvenner.”

- Dronning Kristina

”Overbevisninger er farligere fjender af sandheden end løgne.”

- Friedrich Nietzsche

”En undskyldning er værre end en løgn, for en undskyldning er en beskyttet løgn.”

- Alexander Pope

”Falskhed flyver, og sandheden kommer humpende efter.”

- Jonathan Swift

”Brug ikke det udenlanske ord ideal. Vi har jo det gode norske ord løgn.”

- Henrik Ibsen

”Løgn er også en videnskab, sagde fanden, da han hørte forelæsninger i Kiel.”

- B.S. Ingemann

”Der findes én måde at finde ud af, om en mand er hæderlig – spørg ham. Hvis han siger ja, er han en skurk.”

- Groucho Marx

”Latterligst af alt er at opretholde skinnet mod andre så længe, at man bilder sig selv ind, at det er sandheden.”

- Immanuel Kant

”Sandheden er altid uforskammet”

- August Strindberg

”Hvad er egentlig en løgn? Bare sandheden på maskerade.”

- Lord Byron

”Alle løgnere siger det modsatte af, hvad han tænker i hjertet med det formål at bedrage.”

- Augustin

”For at gøre sandheden mere sandsynlig, bør man absolut iblande en smule løgn.”

- Fjodor Dostojevskij

”Fortæller du ikke sandheden om dig selv, kan du ikke fortælle den om andre.”

- Virginia Woolf

”Ingen løgne kan leve evigt.”

- Martin Luther King, Jr

”Historien er et sæt af vedtagne løgne.”

Napoléon Bonaparte