10 citater om sorg

Sorg er livets grundvilkår. På et tidspunkt vil vi alle opleve at miste en, som vi elsker, og følelser af tristhed, tomhed og måske endda fortvivlelse er bare nogle af de mange reaktioner, man kan opleve i forbindelse med tab. Her fortæller en række danskere om at miste

"Sorg er en helt særlig menneskelig følelse, der bestemt er lidelsesfuld. Og de sørgende skal selvfølgelig hjælpes. Men al lidelse er ikke noget sygeligt, der skal fjernes hurtigst muligt."

Psykologiprofessor Svend Brinkmann - læs hele interviewet her

LÆS HELE SÆRUDGAVEN OM SORG HER

”Selvom det gør ondt nu, synes jeg, at den kærlighed, vi havde sammen, var sorgen værd. Sorgen har vist mig, hvor meget vi var vokset ind i hinanden.”

Videnskabsjournalist Lone Frank - læs hele interviewet her

"Sorg er jo på en måde kærlighed. Sorg er den måde, kærlighed kan udtrykkes på over for den nu døde. Så ja, så længe vi husker Carl, findes han iblandt os. Sådan føles det.”

Forfatter og digter Naja Marie Aidt - læs hele interviewet her

”Evangeliet lærer os at lade sorg være sorg, trøst være trøst og glæde være glæde. Vi har aldrig elsket naturen og hverdagen, som vi gør det nu. Naturen her var en så stor del af den, Nicolai var, og det, som Nicolai holdt af.”

Forældrene til afdøde bassist Nicolai Munch-Hansen Elsa Munch-Hansen & Knud Henning Hansen - læs hele interviewet her

”Sorgdemens er et præcist udtryk for, hvordan jeg har haft det. Jeg kunne ikke huske, hvad folk hed. Jeg gik rundt om mig selv uden at ane, hvor jeg skulle begynde og ende. Jeg måtte skrive alt ned. Jeg spurgte lægen, om jeg mon var blevet dement. Det var jeg overhovedet ikke.”

Billedkunstner Inge Lise Westman - læs hele interviewet her

”Noget af det eneste, der hjælper, når man skal videre i sorgen, er at møde en, som man på den ene side trygt føler kan administrere ens sorg, kan overkomme, at den er der, men på den anden side ikke lader sorgen fylde det hele. En, der kan pege på og fremhæve ting i ens tilværelse, som ikke tilhører sorgen, men som stadig tilhører livet.”

Forfatter Caroline Albertine Minor - læs hele interviewet her

”Den sorg satte sig uudslettelige spor, som stadig er der i min måde at se verden på og handle i den. Et af de centrale budskaber, som en præst sagde til mig i forbindelse med Signes begravelse, var, at ’vil du have glæden, må du tage sorgen med'."

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen - læs hele interviewet her

”Sorgen over Mikkel var jo på en måde en afløser for den kærlighed, jeg havde haft til Mikkel, mens han levede. Derfor blev det også vigtigt for mig ikke at slippe sorgen, selvom mange har en uudtalt forventning om, at man slipper og går videre.”

Pædagog Lene Wad Knudsen - læs hele interviewet her

"Det er der hele tiden. Nogle gange er det i forgrunden. Andre gange er det i baggrunden. Så det giver ikke mening, at folk ikke længere vil nævne tabet, fordi de ikke vil gøre én ked af det. Vi er jo kede af det hele tiden. Man er nødt til at anerkende, at der er en lethed og en lykke, der er væk for altid."

Præst Lise Trap - læs hele interviewet her

”Måske frygter man, at blot det at nævne hans navn ripper op i såret. Men det er helt misforstået. Man bærer smerten overalt, og det ændrer et ord altså ikke på. Tværtimod hjælper det at tale åbent om det."

Radiovært på P1 Esben Kjær - læs hele interviewet her