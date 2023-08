1000 Lauritz-kunder skal indmelde krav til auktionshuset

Omkring 1000 kunder hos Lauritz.com er blevet bedt om at finde kvitteringen frem igen, hvis de har solgt noget gennem auktionshuset, men aldrig modtaget pengene.

Det fremgår af en mail, som er blevet sendt til dem. Det skriver mediet Finans.

Kunderne skal indmelde deres præcise krav, fordi der har været rod i de hidtidige opgørelser i auktionshuset. Også selv om det er meget usikkert, om de nogensinde kommer til at se pengene igen.

Kuratorerne er usikre på størrelsen af de enkelte krav, og om alle er regnet med.

Auktionshuset blev erklæret konkurs 11. juli. Selskabet havde været under rekonstruktion i knap en måned inden konkursen, fordi det ikke havde været i stand til at betale sine udeståender.

Under rekonstruktionen forsøgte selskabet at opretholde driften, og samtidig finde ny kapital eller finansiering. Det lykkedes ikke, hvorfor ledelsen indgav en egenbegæring om konkurs.

Tirsdag i sidste uge meddelte kuratorerne, at hovedparten af det var blevet solgt til ejerne af Auktionshuset Hørsholm.

I den forbindelse fremgik det af en redegørelse, at der indtil da var blevet stillet krav på i alt 105 millioner kroner.

En af sagens kuratorer, Rune Derno, regner med, at de kommer til at modtage tusindvis af mails, og at kunderne derfor må væbne sig med tålmodighed for nu.

De fleste har dog formentlig allerede ventet længe på en konklusion.

Til at starte med skrev TV 2 om frustrationer hos mange sælgere, der ventede i månedsvis på at modtage penge for solgte varer gennem auktionshuset.

Siden kunne mediet Finans berette om en samlet gæld på knap 150 millioner kroner hos Lauritz.com.

Ejeren af Auktionshuset Hørsholm, Ib Henrik Rønje, er sammen med kuratorerne i gang med at få et overblik over de genstande, som endnu ikke er blevet solgt.

- Vi kontakter sælger, og så kan de vælge, om den sofa, eller hvad det er, de har til salg, skal hentes af dem igen, eller om den skal til salg i det nye regi, siger han til Finans.

- Jeg tror, at langt de fleste vil sige, at den skal sælges her.

