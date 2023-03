12 års fængsel for drabsforsøg ved væddeløbsbane

En 24-årig mand idømmes af Retten i Aarhus 12 års fængsel for drabsforsøg ved Jydsk Væddeløbsbane i 2020.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

24-årige Masiullah Bayat afgav flere skud ved den aarhusianske hestevæddeløbsbane i juli 2022 i forbindelse med en mislykket narkohandel.

En 45-årig mand var målet for skuddene, ligesom en anden mand blev udsat for fare. Men ingen blev ramt.

Alligevel var det drabsforsøg, bestemmer retten, som har idømt ham en meget hård straf for forbrydelsen.

- Det er, så vidt jeg er bekendt, kun anden gang i Danmark, at en person får 12 år for drabsforsøg. 12 år er jo udgangspunktet for drab, siger specialanklager Birgitte Ernst til Ritzau.

Det er en særlig paragraf, der har skubbet straffen i vejret. Nærmere bestemt straffelovens paragraf 81b, der gør det muligt at forhøje straffen med indtil det halve.

I forbindelse med den mislykkede handel med 50 kilo hash blev 25-årige Abukar Hassan Ali. Som rapper var han kendt under navnet Shmur.

I december 2021 blev en 41-årig mand frifundet for det drab. Han handlede i nødværge, bestemte byretten.

Sagen er dog ikke endeligt afgjort, da dommen er anket til Vestre Landsret, som skal vurdere sagens beviser på ny.

Masiullah Bayat har anket dommen på 12 års fængsel for drabsforsøg og fareforvoldelse. Han vil frifindes. Dermed skal landsretten også vurdere den sag.

/ritzau/