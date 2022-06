12 kilo amfetamin fundet i lejlighed - sigtet kvinde sat på fri fod

Et stort parti narkotika blev fundet af politifolk i en lejlighed i København natten til mandag, men umiddelbart er mistanken mod en anholdt kvinde ikke særlig stærk.

Det er facit efter et grundlovsforhør i Københavns Byret mandag.

Hele 12 kilo amfetamin lå der efter midnat i lejligheden på Landsdommervej, fremgår det af den sigtelse, som er blevet oplæst i retsmødet.

Politiet havde anholdt og sigtet en 26-årig kvinde i sagen. Men dommeren har ikke fundet grundlag for en varetægtsfængsling, oplyser anklageren.

Kvinden er blevet afhørt bag lukkede døre i retten af hensyn til den videre efterforskning. Derfor kendes hendes forklaring ikke.

I øvrigt vokser bunkerne af beslaglagt amfetamin hos Københavns Politi. Forleden fandt betjente seks kilo i en lejlighed på Frederiksberg, hvilket førte til, at en ung kvinde og en ung mand blev varetægtsfængslet. Manden sigtes desuden for at have ligget inde med 20 kilo i Vanløse.

/ritzau/