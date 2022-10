12 mænd producerede flere end 100 millioner illegale cigaretter

Mænd fra Polen og Ukraine idømmes fængsel og bøder for ulovlig cigaretproduktion på landejendom nær Kolding.

12 østeuropæiske mænd er onsdag ved Retten i Kolding fundet skyldige i en omfattende sag om illegal cigaretproduktion på en landejendom i Vamdrup.

Mændene fra Polen og Ukraine producerede efter rettens vurdering 113,7 millioner ulovlige cigaretter.

Desuden blev der fundet tobak, der kunne bruges til fremstilling af yderligere knap 20 millioner cigaretter.

Den illegale produktion betød, at den danske statskasse blev snydt eller forsøgt snydt for afgifter svarende til knap 240 millioner kroner.

Mændene er idømt fængsel mellem fire et halvt år og fem et halvt år samt bøder i størrelsesordenen 92 til 135 millioner kroner.

Produktionen af cigaretter skete på en ifølge anklageskriftet "professionelt indrettet cigaretfabrik" og foregik fra 2019 frem til marts 2021.

2. marts troppede dansk politi og repræsentanter for det europæiske politisamarbejde Europol op ved ejendommen og anholdte 13 mænd.

Kort tid efter aktionen ved den sydjyske landejendom blev en 14.-mand anholdt.

To af mændene har siden tilstået medvirken i cigaretproduktionen og er blevet idømt henholdsvis tre et halvt år og fire års fængsel samt bøder på 58 og 71 millioner kroner.

Det var ifølge JydskeVestkysten polske myndigheder, der i efteråret 2020 tog kontakt til dansk politi med en mistanke om, at en gruppe personer fra Ukraine og Polen drev illegal cigaretfabrik i Danmark.

Dansk politi fik herefter registreringsnumrene på de køretøjer, som de polske myndigheder mistænkte var involveret.

Sporing af bilerne førte politiet til adressen i Vamdrup. Herefter blev der opsat overvågning, så politiet kunne følge, hvem der kørte til og fra stedet.

Anklagemyndigheden kortlagde, at cigaretterne blev fragtet til Holland, inden de angiveligt skulle videre til Storbritannien for at ende på det illegale marked der.

Specialanklager Jacob Gents, National Enhed for Særlig Kriminalitet, mener, at produktionen af de illegale cigaretter er sket "systematisk" og på en "særdeles velorganiseret" måde.

- Denne svindel med tobaksafgifter er af hidtil uset omfang og karakter, og vi er tilfredse med, at retten har udmålt lange fængselsstraffe, store bøder og udvisning for bestandig, siger han i en kommentar.

Én af de tiltalte erkendte sig delvist skyldig. De øvrige tiltalte nægtede sig skyldige.

Ud over fængsel og bøder udvises de 12 mænd fra Polen og Ukraine af Danmark for bestandigt.

Sagen har været behandlet over 13 retsdage fra slutningen af august.

/ritzau/