1,2 ton hash blev ifølge politiet smuglet i møbeltransporter til Norge

En kæmpe sag om smugling af narko fra Danmark til Norge begynder onsdag ved Retten i Horsens.

Sagen handler om smugling af op mod 1,2 ton hash og 24 kilo kokain.

Tre mænd fra Horsens er tiltalt i sagen, og politiet formoder, at en 44-årig mand er hovedmanden bag den organiserede narkosmugling.

De euforiserende stoffer blev ifølge politiets efterforskning transporteret med lastbiler, der transporterede møbler.

- Der er nogle chauffører, der efter vores opfattelse har taget stofferne med i kasser på biler, der ellers primært transporterede møbler, siger specialanklager Lise Hebsgaard.

- De her chauffører har altså haft et lovligt arbejde, men så har de taget det (stofferne, red.) med ved siden af, siger hun.

To af disse chauffører er tidligere blevet dømt i sagskomplekset.

En af dem blev i december 2021 idømt fire års fængsel ved Retten i Horsens. En anden blev i Norge idømt fængsel i ti og et halvt år.

Også en 47-årig mand er ved Retten i Randers blevet dømt i sagen for at have overdraget 200 kilo hash til en chauffør.

Det kostede ham i juli i år en dom på et år og ni måneders fængsel.

Det er endnu uvist, hvordan politiet kom på sporet af de formodede narkosmuglere.

Men politiet har tidligere oplyst, at efterforskningen har involveret den norske politienhed Kripos og flere norske politidistrikter.

De første anholdelser blev foretaget 3. oktober 2021 af to mænd på 43 og 44 år.

I januar i år blev yderligere fire mænd anholdt og sigtet for narkosmugling.

Den 44-årige mand, der af politiet anses for at være hovedmanden i smuglernetværket, erkender sig skyldig i smugling af hash.

Men han nægter at have smuglet kokain, oplyser mandens forsvarsadvokat, Marie-Louise Forum Johannesen.

I Danmark er sagen blevet efterforsket af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK er en specialenhed i politiet, der blev etableret 1. januar, og som skal bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Der er afsat ti dage til behandling af sagen i retten, og der ventes dom til januar.

/ritzau/