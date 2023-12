120.000 Tesla-biler skal opdateres efter fejl med dørene

Elbilproducenten Tesla må igen erkende, at der er problemer med de automatiske funktioner ved et væld af elbilerne.

120.000 af Teslas elbiler skal opdateres, efter at der er fundet fejl med bildørene. Det skriver CNN ifølge Finans.

I forbindelse med et rutinetjek 6. december fandt Tesla, at ulåste døre kan åbne ved en fejl, hvis bilen kører galt. Det gælder biler af modellen S og X fra 2021-2023 i USA.

Tesla understreger dog, at den ikke er bekendt med, at fejlen har resulteret i nogen ulykker eller andet. En softwareopdatering fra bilproducenten er allerede tilgængelig for de berørte bilejere.

Meddelelsen fra bilproducenten kommer knap to uger, efter at den amerikanske trafiksikkerhedsmyndighed har konkluderet, at Tesla skal opdatere to millioner af bilerne på grund af en anden fejl.

Her lød det, at der er risiko for fejl i kontrollen med autopilotsystemet.

Det fejlfyldte system skal sikre, at bilens fører er opmærksom, selv om autopiloten er sat til. Men flere eksempler har vist, at førere har lykkedes med at sidde på bagsædet af bilen, mens den har kørt, eller førere har været tydeligt påvirkede af alkohol.

Autopilotsystemet kan styre, accelerere og bremse automatisk i den bane, bilen kører i, men kan ikke køre bilen selv til trods for sit navn.

Tesla har til den amerikanske myndighed selv konstateret, at kontrollen med autopilotsystemet "muligvis ikke er fyldestgørende for at undgå misbrug fra føreren", skriver nyhedsbureauet AP.

AP skrev 13. december, at Tesla vil udsende en softwareopdatering, der skal rette op på fejlen i systemet snarest.

Autopiloten inkluderer autostyring og fartpilot. Opdateringen vil begrænse, hvor autostyringen kan blive brugt.

Den amerikanske trafiksikkerhedsmyndighed har undersøgt 35 ulykker med Tesla-biler, hvor myndigheden mener autopiloten har været slået til, siden 2016.

Mindst 17 personer er blevet dræbt i ulykkerne, der har været inkluderet i undersøgelsen, skriver AP.

/ritzau/