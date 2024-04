129 vittigheder granskes i retten for muligt racistisk indhold

En usædvanlig sag om vittigheder med et muligt racistisk indhold behandles onsdag af en dommer og to lægdommere i Retten i Holstebro.

Her er en 28-årig mand tiltalt for brud på straffelovens paragraf 266b - også kendt som racismeparagraffen.

Manden har ifølge anklagemyndigheden været administrator for en dansk og en tysk hjemmeside.

Her blev der fremsat forhånende og nedværdigende ytringer, som var kamufleret som vittigheder, mener anklagemyndigheden.

Anklageskriftet beskriver 129 udsagn, der næsten alle er udformet som spørgsmål og svar.

Nogle eksempler angiver tonen og stilen: "Hvad er forskellen mellem en jøde og en pizza?", "Hvad kalder man to hundrede negere i en svømmepøl?" og "Hvad kalder man en neger på et træben?".

Paragraf 266b forbyder "i en videre kreds" at forhåne eller nedværdige grupper af personer på grund af hudfarve, religion eller nationale eller etniske oprindelse.

Juraprofessor ved Syddansk Universitet Frederik Waage finder sagen opsigtsvækkende.

- Det er en bemærkelsesværdig sag, hvor retten skal tage stilling til, om der er tale om vittigheder med et forhånende og nedværdigende indhold, eller det kan rummes inden for ytringsfriheden, siger han.

Meget afhænger ifølge juraprofessoren af konteksten. For det er ikke kun jøder og sorte personer, der er genstand for såkaldte vittigheder på hjemmesiderne.

Det er eksempelvis også aarhusianere og blondiner.

- Jeg forventer, at forsvareren i sagen vil lægge vægt på, at ytringerne er fremsat sammen med andre typer vittigheder, hvor man gør grin med eksempelvis blondiner og aarhusianere - altså vittigheder, der ikke har noget med race og tro at gøre, siger Frederik Waage.

Han ser sagen som eksempel på, at anklagemyndigheden "prøver grænser af" i forhold til rækkevidden af straffelovens såkaldte racismeparagraf.

- Man har fundet, at det her simpelthen var for groft og derfor rejst tiltale for at få rettens vurdering, siger Frederik Waage.

Det er ifølge professoren sandsynligt, at sagen skal afprøves ved en højere retsinstans.

- Næsten uanset udfaldet vil en sag af den her type formentlig blive afprøvet i flere retsinstanser, fordi den har en principiel karakter.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf, ligesom man vil konfiskere de to internetdomæner, den tiltalte har drevet.

Retten har afsat en enkelt dag til behandling af sagen.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig.

