13-årig dreng frygtede at der var to gerningsmænd i Field’s

I ren panik valgte en 13-årig dreng at hoppe ud over gelænderet på en høj rulletrappe i storcentret Field’s, da han hørte et brag under skyderiet sidste år.

Han troede, at gerningsmanden var i hælene på ham.

Det fortæller han i en videoafhøring, der tirsdag er blevet afspillet i Københavns Byret.

- Jeg tænkte ikke over, hvad jeg gjorde. Jeg ville bare væk, siger han og henviser til, at han hoppede ud over gelænderet.

- Men da jeg lander på jorden, kigger jeg til højre, og der står han. Han er vel en 5-6 meter fra mig. Så jeg tror faktisk, at der er to gerningsmænd til at starte med.

Drengen var 3. juli taget i Field’s for at få noget at spise med sin kammerat.

Men inden de nåede så langt, begyndte en gerningsmand at skyde omkring sig med en riffel.

Han kigger på gerningsmanden, som kort efter sigter i drengens retning, fortæller han om, hvordan han oplevede den 3. juli.

- Jeg falder, da der bliver skudt, men jeg ved ikke, om jeg bliver ramt.

- Så jeg løber direkte ind på et toilet, hvor jeg er i flere minutter. Her opdager jeg, at jeg ikke er blevet ramt.

Han ringer med det samme til sin mor og fortæller, at der er skyderi i Field’s.

Da han snakker med sin mor, hører han endnu et skud. Det er det tredje skud, han hører i alt, fortæller han.

Skyderiet påvirkede ham ikke i den efterfølgende uge, men lige så stille begyndte det at indhente ham, forklarer han videre.

- Jeg er blevet fortalt af en psykolog, at sådan noget godt kan ramme en op til et år senere, siger han i afhøringen.

Drengen har blandt andet haft svært ved at sove siden skyderiet.

- Jeg har haft flashbacks. Jeg kommer i tanke om alle de ting, jeg gjorde den dag, fortæller han.

Drengens skolelærer har også udtalt sig i sagen.

Ifølge hende har den 13-årige dreng ændret sig efter skyderiet.

- Han er blevet mere udadreagerende over for andre elever.

- Før var han mere omsorgsfuld, siger hans skolelærer i en udtalelse, der læses op af en bistandsadvokat tirsdag.

