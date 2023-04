13 års fængsel til dømt for knivdrab på kræmmermarked

Niklas Kim Petersen stak sidste år den 32-årige Deniz Köktas ihjel på Døllefjelde-Musse Marked.

Det fastslog Retten i Nykøbing Falster i marts, og tirsdag har nævningetinget idømt den nu 30-årige Niklas Kim Petersen 13 års fængsel.

Det oplyser anklager Susanne Bluhm.

Hun fortæller, at en del af straffen er en reststraf fra en tidligere dom. Derfor har retten reelt vurderet straffen for drabet til at være 12 års fængsel.

Drabet fandt sted 13. maj sidste år på en parkeringsplads ved kræmmermarkedet Døllefjelde-Musse Marked. Deniz Köktas blev ramt af et knivstik i brystet.

Niklas Kim Petersen har under sagen erkendt, at det var ham, der stak. Men nægter sig skyldig i drab. Det var nødværge og ikke hans hensigt, at nogen skulle dø, har han fortalt.

Han har straks anket dommen til landsretten.

Døllefjelde-Musse Marked er et årligt tilbagevendende kræmmermarked syd for Sakskøbing på Lolland. Omkring 120.000 lægger typisk vejen forbi markedet i de dage, det varer, skriver Døllefjelde-Musse Marked på sin hjemmeside.

