13 jobkonsulenter skal hjælpe 1200 fyrede slagteriansatte videre

I uge 21 begynder arbejdet for alvor med at hjælpe fyrede medarbejdere fra Danish Crowns slagteri i Ringsted videre til nye job.

Her rykker 13 jobkonsulenter fra fem forskellige kommuner nemlig ud til slagteriet.

Det meddeler Ringsted Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

I april meddelte slagterigiganten, at det store slagteri i Ringsted lukker i midten af september. Knap 1200 ansatte mister dermed deres job.

Borgmester i Ringsted Kommune Klaus Hansen (K) udtaler i pressemeddelelsen torsdag, at byrådet på tværs af partier har haft "fuld fokus" på at hjælpe medarbejderne, siden Danish Crown annoncerede lukningen.

De 13 konsulenter kommer fra jobcentrene i Ringsted, Holbæk, Slagelse, Næstved, Faxe og Sorø.

Der ventes at skulle gennemføres omkring 900 samtaler. Der vil være fokus på, hvilke brancher der mangler arbejdskraft, og hvor der kan være gode muligheder for at finde et nyt job.

Der bliver desuden holdt en uddannelsesmesse i juni og en jobmesse i august.

Efter sommerferien etablerer Ringsted Kommune et mini-jobcenter på slagteriets område. Her kan medarbejdere, der endnu ikke har fundet et nyt job, få hjælp.

Det er fortsat uvist, hvad der skal ske med selve slagteribygningen i Ringsted.

I et debatindlæg hos Sjællandske Nyheder 14. maj har den konservative gruppeformand i Ringsted, Andreas Karlsen, inviteret medicinalkæmpen Novo Nordisk til Ringsted.

Han foreslår, at de kan overtage Danish Crowns faciliteter.

Karlsen skriver, at der vil blive sendt en fælles henvendelse fra hele byrådet til Novo Nordisk.

Men det bliver et nej tak fra medicinalvirksomheden. Det skriver Sjællandske Nyheder torsdag.

Mediet havde rettet henvendelse til Novo på baggrund af byrådets invitation.

- Novo Nordisk kigger løbende på mulighederne for at udvide i både ind- og udland, men vi har ingen planer om at etablere produktionsfaciliteter i Ringsted, skriver Novo Nordisk i et skriftligt svar til mediet.

Det lyder videre, at det er Novos "intention" at indgå i dialog "om eventuelle jobmuligheder på vores eksisterende lokationer, når processen tillader det".

/ritzau/