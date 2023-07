14 dage efter løsladelse var hashhandler i gang igen

Straffen har ikke den store afskrækkende effekt på en del af de mennesker, der tilbringer tiden med at sælge hash i Christiania.

Det kan som så mange gange tidligere konstateres efter et retsmøde i Københavns Byret tirsdag, hvor en 26-årig mand blev fremstillet for en dommer.

Turen har han prøvet før. To gange tidligere er han dømt for at sælge.

For kun 14 dage siden blev han løsladt fra afsoningen af den seneste dom, og tirsdag tilstod han at have solgt mandag eftermiddag i et skraldeskur på Mælkevejen.

Han stod i hashboden, fordi han manglede penge, forklarede han dommeren.

Betjente havde fundet 1650 kroner og 33 gram hash på ham. Resultatet blev en såkaldt straksdom. Ubetinget fængsel i fem måneder.

Hver uge varetægtsfængsler dommere i byretten personer, som politiet har anholdt for aktiviteter i for eksempel Pusher Street.

Københavns Politi har tidligere sagt til Ritzau, at langt de fleste er socialt udsatte og marginaliserede personer, som udnyttes af rocker- og bandegrupperinger til at stå i boderne.

Desuden er flere og flere unge under 18 år. Mandag fortalte politiet om anholdelsen af en 16-årig teenager.

De massive problemer i Pusher Street med mere rå vold førte forleden til, at overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) holdt møde med blandt andre Fonden Fristaden Christiania, politiet og justitsministeren.

Målet er at komme frem til en helhedsplan.

- Det nye er, at christianitterne selv har taget afstand og sagt, at de ikke kan tage ansvar for den vold og råhed, der er kommet ind i markedet, sagde overborgmesteren.

