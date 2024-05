15-årig døde efter knivstik i brystet - kammerat erkender dødsvold

Et knivstik i brystet kostede 26. november sidste år en 15-årig dreng livet.

Tirsdag har en 16-årig dreng i Retten i Randers erkendt, at han førte kniven nær togstationen i Grenaa.

Drengens forsvarsadvokat, Camilla Ernst, har ved retssagens begyndelse oplyst, at den tiltalte erkender sig skyldig i grov vold med døden til følge.

Han nægter at have haft til hensigt at begå drab.

Den tiltalte ventes senere på dagen at afgive forklaring i retssal G.

Han er beskyttet af et navneforbud, så det er forbudt for de tilstedeværende journalister at gengive oplysninger, der kan medvirke til at identificere ham.

Den tiltalte var 15 år på gerningstidspunktet.

Specialanklager Jesper Rubow har i sin forelæggelse af sagen fortalt, at gerningsmanden og offeret kendte hinanden.

De havde ifølge anklageren angiveligt en forudgående uoverensstemmelse.

Den tiltalte var ifølge anklageren af den 15-årige blevet beskyldt for at have voldtaget en pige.

Oplysningerne er ifølge anklageren blevet undersøgt, og der er ikke fundet oplysninger, der understøtter beskyldningen, forklarer anklageren.

Gerningsmanden og den 15-årige mødtes den pågældende dag ved stationen i Grenaa.

Flere kammerater var til stede og skal afgive forklaring i retssagen om, hvad der skete.

Der er langt hen ad vejen enighed mellem anklager og forsvarsadvokat om forløbet, forklarer Jesper Rubow.

Den 15-årige gav angiveligt den drabstiltalte et til to knytnæveslag i hovedet, hvorefter den tiltalte skal have trukket kniven frem, som han havde medbragt hjemmefra.

- Vi er stort set enige om hændelsesforløbet. Det afgørende bliver jeres vurdering af, om der var forsæt til at begå drab, siger anklageren henvendt til de seks nævninger og tre dommere, som skal vurdere sagen.

Ud over drab er den 16-årige tiltalt for forsøg på grov vold ved at have stukket ud efter en anden dreng, der også befandt sig på stedet.

Han ramte dog ikke drengen med kniven, kun hans jakke.

Det var den tiltaltes mor, der kontaktede politiet efter knivstikkeriet og anmeldte, at sønnen havde været indblandet.

Drengen blev anholdt og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Han har siden været varetægtsfængslet på en ungdomsinstitution.

Der er afsat fem retsdage til sagen, og der ventes dom 11. juni.

