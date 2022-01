15-årig dreng fængslet for at voldtage sovende 14-årig pige

Fredag er en 15-årig dreng blevet varetægtsfængslet for at have voldtaget to piger på henholdsvis 13 og 14 år i løbet af november sidste år.

Det har en dommer i Københavns Byret besluttet.

Drengen skulle i det ene tilfælde, der skal have fundet sted 5. november sidste år, have tiltvunget sig samleje med den 13-årige pige i et cykelskur ved Valby Station i København.

I det andet tilfælde skulle han have gjort det samme med den 14-årige sidst i november, mens pigen lå og sov. Han skulle ifølge sigtelsen også have stukket fingre op i pigens underliv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 15-årige dreng er blandt andet blevet sigtet efter paragraf 216, der handler om voldtægt.

Drengen er blevet varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.

Når en person varetægtsfængsles i surrogat dækker det over, at vedkommende ikke fængsles i en almindelig arrest. Det kan i stedet være, at den unge fængsles på en lukket institution.

Drengen har under fredagens grundlovsforhør nægtet sig skyldig.

/ritzau/