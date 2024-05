15-årig er væk: Set på overvågning natten til søndag

Københavns Politi leder fortsat efter 15-årige Gabriela, der forlod sit hjem sent lørdag aften.

Det skriver politiet på X.

Pigen er blevet set på overvågningsbilleder fra Frederiksberggade - Strøget - og Nytorv i det indre København lidt over midnat natten til søndag.

- Vi har umiddelbart ikke oplysninger, der peger på, at hun skulle være blevet udsat for en forbrydelse, men både hendes familie og vi er bekymrede for hende, skriver politiet.

Gabriela beskrives som værende 165-170 centimeter høj. Hun har langt, mørkt hår og var iført lyserød kjole og mørk jakke.

Københavns Politi efterlyste første gang pigen offentligt tirsdag eftermiddag. I den forbindelse oplyste politiet til Ritzau, at pigens hjem ligger på Amager, men at hun er "meget mobil" og derfor sagtens kan befinde sig andre steder i hovedstadsområdet.

