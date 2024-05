15-årig i Korsør-sag var bange og havde strips på efter overfald

Hun var tydeligt bange. Græd, talte højt og skingert i telefonen, og hånden med telefonen i rystede.

Da hun fornemmede, at en person kom imod hende på efterskolens grund i aftenmørket, trak hun ind til siden, indtil forstanderen gav sig til kende for hende.

Sådan mindes Karsten Haim, der er forstander på Sorø Gymnastikefterskole, hvad der skete om aftenen den 8. november 2022, hvor den dengang 15-årige pige blev overfaldet på skolens grund.

- Jeg kan se på hendes ene hånd, hun holder telefonen i, at der har hun en strips, der hænder i tommelfingeren. På den anden hånd hænger en strips om håndleddet. De er ikke strammet fast.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ud fra det, hun fortæller, vælger vi at ringe til politiet, fortæller han onsdag i Retten i Næstved.

Her står en i dag 33-årig mand anklaget i en sag om blandt andet drab, drabsforsøg, frihedsberøvelse, vold og voldtægter.

Anklagemyndigheden mener, at den 15-årige efterskoleelev var mandens andet offer, og at han den aften havde til hensigt at bortføre hende og voldtage hende. Men i modsætning til sagens to andre ofre, slap hun væk.

Angiveligt fordi hun skreg op.

Overfaldet fandt sted, mens pigen talte i telefon med sin mor. For at få lidt privatliv under opkaldet var datteren angiveligt gået den morgenrute, som eleverne går hver dag. Men på en grussti blev hun overfaldet bagfra.

Hun blev ifølge anklageskriftet truet med kniv, lagt ned på jorden, slået og fik strips om håndleddene.

Hændelsen har sat spor i pigen. Hendes mor har i retten fortalt, at pigen får mareridt om overfaldet, og at hun derfor er bange for at falde i søvn.

Også forstanderen beretter, at pigen var bange i tiden efter den 8. november, og efter nogle måneder stopper hun på efterskolen, som hun havde været skrevet op til i årevis.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Fordi hver gang hun kommer tilbage på skolen, ser hun overfaldet for sig, når hun kigger ud af vinduet, siger forstanderen.

Ifølge forstander Karsten Haim var de øvrige elever på skolen også påvirket af, hvad pigen blev udsat for. Det har efterfølgende årgange ikke været i samme grad.

De andre ofre i sagen mod den 33-årige er Emilie Meng, der blev slået ihjel i 2016, og en pige, der sidste år som 13-årig blev bortført og udsat for overgreb.

Den 33-årige mand på anklagebænken nægter at have noget med overfaldet på den 15-årige samt drabet på Emilie Meng at gøre. Han har erkendt nogle af anklagerne angående den 13-årige.

Sagens anklagere har under retssagen blandt andet fremhævet, at den tiltalte havde strips i sit hjem.

At han var til hård porno, hvor kvinder blandt andet blev bundet med reb og strips, og derudover blev sagens sidste offer - den 13-årige pige - fundet bundet med netop strips, da hun blev befriet efter over et døgns bortførelse.

Den tiltalte har under retssagen ikke villet udtale sig om anklagerne angående den 15-årige.

/ritzau/