15-årig svensker taget med to pistoler i København

En 15-årig svensk dreng var tirsdag i København i besiddelse af to pistoler, der begge havde patroner i magasinet. I den ene pistol var der en patron i kammeret.

Sådan lyder det i sigtelsen mod drengen, som onsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør.

Her blev han varetægtsfængslet i fire uger i surrogat, når der bliver plads.

Drengen er sigtet for tirsdag klokken 17.10 på Hulgårdsvej i udkanten af København i forening med uidentificerede medgerningsmænd på et offentligt tilgængeligt sted at have været i besiddelse af pistolerne, der var af mærket HS.

Den ene pistol havde fire patroner i magasinet, mens den anden havde én patron i kammeret og fem patroner i magasinet.

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre.

Drengen er sigtet efter straffelovens paragraf 192a, der kan give mellem to og otte års fængsel. Det anses som en skærpende omstændighed, hvis et våben besiddes på et offentligt tilgængeligt sted.

/ritzau/