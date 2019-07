15 gode råd: Sådan får du fred fra din smartphone

I vores digitaliserede verden har vi i høj grad brug for pauser, hvor vi kan koble hjernen fra, mener læge Imran Rashid. Læs eller genlæs hans gode råd til at få fred fra smartphonen i anledning af sommerferien

1) Udnyt mentale pauser, hvor du er 100 procent offline, til at få ro ihjernen og træne evnen til at lade tankerne vandre. Det kan du gøre på toilettet, i køen eller i bussen.

2) Læg bevidst telefonen uden for rækkevidde, så du hverken kan se eller høre den, når du skal arbejde koncentreret med noget. Så bliver det nemmere ikke at lade sig distrahere.

3) Læg altid telefonen med front nedad, når den ligger på en flade i nærheden af dig.

4) Slå alle notifikationer fra diverse apps fra og nøjes med at tillade beskeder fra de mennesker, du gerne vil have skal kunne kontakte dig.

5) Tilpas smartphonens startskærm, så den kun indeholder de fire eller seks værktøjsapps, som du bruger mest. Det skal ikke være dem, der udløser dopamin i hjernen via kontakt med dine sociale netværk, spilleapps eller nyheder for den sags skyld.

6) I perioder, hvor du ikke ønsker unødig stress, kan det være en fordel at afskære sig fra følelsesmæssige påvirkninger såsom endeløse og ensidige debat- og diskussionstråde på sociale medier.

7) Langt de fleste spilleapps er konstrueret med det formål at køre dig igennem bestemte cyklusser for enten at få dig til at bruge penge eller se på reklamer.

8) Når du har behov for at skrue ned for dopamingeneratoren, kan du fjerne farver fra din telefon og få den til kun at vise gråtoner. Så virker de tidligere røde badges ikke længere så voldsomt på hjernen.

9) Fjern visningen af, hvor meget strøm der er på batteriet. Det kan skabe unødig stress at være nervøs for at løbe tør for strøm.

10) Når du skal åbne en app, så tast dens navn i telefonens søgefelt i stedet for at trykke på ikonet. Så får du en lille pause, hvor du kan overveje, om du virkelig har tid til at bruge appen.

11 ) Oplad din telefon uden for soveværelset. Og få så købt det vækkeur. Du ved det jo godt.

12) Tid på enheden går fra resten af hverdagen. Lav klare regler for denne prioritering.

13) Brug forstyr ikke-funktionen på din telefon regelmæssigt, og så snart det er muligt.

14) Smid telefonen i postkassen om aftenen, og tag den op igen om morgenen i perioder, hvor du har brug for mere fred.

15) Opdel din hverdag i hjernebelastende røde og hjerneafslappende grønne aktiviteter, og sørg for en rimelig balance mellem de to typer af aktivitet.