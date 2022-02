15 personer anholdt i større politiaktion i Køge

15 personer er tirsdag blevet anholdt i en aktion rettet mod narkohandel.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen, der fandt sted tirsdag morgen, har været koncentreret i området omkring Gymnasievej i den vestlige del af Køge.

I alt har politiet været til stede på 20 forskellige adresser.

Ifølge Jacob Olsen, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, er personerne mistænkt for at have forbindelse til "et kriminelt miljø i Køge".

- Det er et kriminelt miljø i Køge, som vi har haft fokus på i et stykke tid. Vi har fået fat på alle de personer, som vi gik efter, og de er sigtet for narkohandel.

- Det er vores opfattelse, at salget af narko blandt andet er sket via Snapchat, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet har i forbindelse med anholdelserne gennemført ransagninger af en række lejligheder og kælderrum. Her har politiet indtil videre gjort "mindre fund af kontanter og euforiserende stoffer", lyder det i pressemeddelelsen.

Forventningen er, ifølge politiet, at 12 personer tirsdag skal fremstilles i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Det sker klokken 11 ved Retten i Roskilde.

Politiet oplyser klokken 8.45, at det forventer at arbejde i området "et par timer endnu".

Desuden vil politiet tirsdag være til stede i området med en mobil politistation, hvor borgere kan henvende sig.

/ritzau/