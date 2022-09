150 personer tilbageholdt efter uro ved fest i København

Et stykke af Gammel Køge Landevej i København er spærret, da der fredag eftermiddag opstod uro mellem to grupper.

En gruppe afholdt en eritreisk kulturfest, men blev angrebet af en anden gruppe.

Fredag aften kort før klokken 20 oplyser Københavns Politi, at det har frihedsberøvet cirka 150 personer i forbindelse med uroen.

- I forbindelse med demonstrationen på Gammel Køge Landevej har vi frihedsberøvet cirka 150 personer, og strækningen ud for nummer 117 er stadig afspærret. Vi vil være på stedet i noget tid endnu, skriver politiet på Twitter.

Tidligere fredag fortalte politiet til Ritzau, at der blev kastet med sten mod politiet, da betjente lagde sig imellem.

- De var ved at komme op at slås, og så lagde politiet sig imellem, og så angreb den ene gruppering politiet. Så vi har opløst det hele derude, sagde vagtchef Henrik Brix.

Det er strækningen mellem Vigerslevvej og Folehaven på Gammel Køge Landevej, der er afspærret, oplyste politiet tidligere på aftenen.

- Vi er til stede i forbindelse med en demonstration på Gl. Køge Landevej ved nummer 117, som udviklede sig i en voldelig retning. Vi har derfor afspærret mellem Folehaven og Vigerslevvej, skrev Københavns Politi.

Henrik Brix fortæller til Ekstra Bladet, at politiet ikke kender årsagen til konflikten, men at begge grupper har et tilhørsforhold til Eritrea.

Der er ikke oplysninger om, at nogen skal være kommet til skade.

