16-årig dreng stukket ned ved Dybbølsbro Station

Toge gennem Dybbølsbro Station er midlertidigt stoppet, efter at en 16-årig blev stukket ned ved stationen.

Togdriften på Dybbølsbro Station i København er midlertidigt indstillet, mens politiet efterforsker et slagsmål, hvor en 16-årig dreng kort efter midnat mellem fredag og lørdag er blevet stukket ned.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen.

- Der har været et slagsmål nede på stationen, Dybbølsbro Station, med mellem seks og ti personer. Én af dem er blevet stukket med noget.

- Om det er med en kniv, eller hvad det er, ved vi ikke helt. Men det er et lidt voldsomt sår, siger vagtchefen og oplyser, at drengen, som er 16 år gammel, er blevet bragt til hospitalet, hvor han er uden for livsfare.

Togdriften på stationen er indstillet, mens politiet arbejder på stedet for at finde ud af, hvad der er gået forud for slagsmålet.

Det vides ikke, om det er en fest, der er løbet af sporet, eller hvad der ellers kan have været årsagen til uoverensstemmelsen mellem slagsmålets deltagere. Det er noget af det, som politiet arbejder på at finde ud af.

Dyre Sønnicksen vil hverken be- eller afkræfte, om slagsmålet kan være banderelateret.

/ritzau/