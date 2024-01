16-årig flygtningepige blev offer for grov voldtægt i Augustenborg

Et år efter en grov voldtægt af en 16-årig pige fra Ukraine har Retten i Sønderborg onsdag straffet en mand med fængsel i fem år og seks måneder.

Det skriver det regionale medie jv.dk.

Netop på grund af forbrydelsens særlige grovhed er straffen forholdsvis hård.

Nytårsaften sidste år blev pigen voldtaget i Augustenborg Slotspark af manden, der under sagen har nægtet sig skyldig og i øvrigt ikke har ønsket at besvare spørgsmål.

31-årige Søren Mortensen sad ifølge jv.dk med korslagte arme og rynket pande, da retsformanden oplæste konklusionen.

Ifølge retten holdt han en kniv for pigens hals i flere minutter. Det var også en skærpende omstændighed, at hun blev ydmyget yderligere ved at blive filmet.

- Hun var blot 16 år, en ukrainsk flygtning, og du tager hende med ud til et øde område, hvor hun bliver frataget sin telefon og voldtaget, sagde retsformanden.

Den nu dømte blev anholdt 2. januar 2023 og har været varetægtsfængslet lige siden.

Sagen er også omtalt i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det er en særdeles grov sag, og det viser strafudmålingen også, udtaler specialanklager Anemarie Haahr.

Offeret er tilkendt en godtgørelse for tort på 130.000 kroner, oplyser jv.dk. Den dømte vil anke til landsretten for at få en lavere straf.

/ritzau/